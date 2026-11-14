第3次森保ジャパンにおいて、欠かせない存在となっているのがDF瀬古歩夢だ。9・10月の国内4連戦では全試合にスタメン出場し、総プレータイムは全選手トップの341分（2位は伊藤洋輝の289分）。自身初のブラジル戦で先発フル出場を果たし、最終ラインを支えた。

日本は9・10月からトライしている『4-2-3-1』の布陣でブラジル戦に臨み、瀬古は町田浩樹と2センターバックを形成した。3バック布陣で戦ったワールドカップのブラジル戦では、ウイングバックが最終ラインと同じ高さまで下がって5バック気味になり、なかなか押し返すことができなかったという反省もあり、4バックへの回帰を進めている。瀬古は「久しぶりに4バックになると難しい部分もありましたけど、そこから修正が盛り込まれて、非常にいい形で守備ができていたと思います」と振り返る。

守備時の最終ラインの人数が5人から4人に減れば、必然的に一人あたりがカバーするスペースは大きくなる。その中でも瀬古は「5大リーグでやっている選手ばかりなので、個でも守れるから、こういった守備を今トライできている」と説明。ブンデスリーガで活躍する町田、伊藤洋輝、そして唯一のJリーガーである中野就斗も、ヴィニシウス・ジュニオールに対抗し続けた。

点の取り合いとなった一戦は、後半アディショナルタイムの劇的ゴールで日本が3-2で競り勝った。瀬古は「ワールドカップで負けて、自分たちが成長しているところを見せることができた」と胸を張る。「ワールドカップが終わって、自分たちの代が引っ張っていかないといけない。そういった中でクオリティの高い選手たちとやれたことは自信になりましたし、もっと成長していけるように頑張っていきたい」と、中心選手としての自覚を示すとともに、さらなる成長への意欲を語った。

日本を劇的勝利に導いたのは、途中出場の坂元達裕だった。プレミアリーグのコヴェントリーで活躍中で、実に5年半ぶりの代表復帰となった坂元。ブラジル戦で大仕事をやってのけた。瀬古と坂元は2020年、2021年にセレッソ大阪でチームメイトとしてプレー。ともに2022年1月に海を渡り、今回の代表活動で久しぶりの再会・再共闘となった。瀬古は「点を決めてくれて良かったですし、セレッソ時代ずっと一緒に切磋琢磨してきた仲でした。非常に嬉しかったです」と、かつてのチームメイトの活躍を喜んだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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