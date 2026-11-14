日本代表のDF中野就斗が14日、シンガポールで行われている『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のブラジル代表戦に右サイドバックとして62分までプレー。世界トップクラスのドリブラーでもあるFWヴィニシウス・ジュニオールと相対する中でも積極的な攻め上がりを見せ、中村敬斗のゴールをアシストするなど、チームの勝利（3－2）に貢献した。

現代表チームでは数少ない国内組でもある中野は、「未知の世界」と表現していた相手に対し、マッチアップしたヴィニシウスには「ファウルになってしまうかもしれないですけど、強く行こう」と入りから激しく寄せ、相手にとっての「嫌な距離感」を意識。それでも2ゴールを挙げる世界基準のプレーを肌で感じ、「対等にやっていくためにはまだまだ力が足りない」と課題を口にしつつも、その中で「成長を得れた」と確かな手応えも掴んだ。

また、守備の部分ではMF田中碧やDF瀬古歩夢が「カバーに入ってくれたので、思い切ってできた」と振り返り、MF堂安律のスルーパスを受けて得点に絡んだ攻撃面でも「律くんが溜めて自分を生かしてくれた」と述べ、周囲のサポートに感謝。そういった部分でも「良いコミュニケーションができた」と、右サイドでの好連係が結果に繋がったとの見方を示した。

欧州組が主力を占める中、サンフレッチェ広島、そして国内組の代表としての誇りを体現した中野。「生き残っていくためには、目に見える結果だったり、存在感というのは大事だと思うので、まだまだ足りないですけど、また一つ（結果を）残せたのかなと思ってます」と語り、熾烈なポジション争いを戦い抜く決意を口にした。

日本代表は今後、17日にパラグアイ代表と対戦。試合は日本時間22:10開始予定で、日本テレビで生中継されるほか、TVerとU-NEXTでライブ（見逃し）配信される。

【動画】右での華麗な崩しから中野就斗がゴールをお膳立て！