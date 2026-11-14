日本代表のMF中村敬斗が14日、シンガポールで行われている『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のブラジル代表戦でゴールを挙げ、3－2の勝利に貢献。自身の得点をお膳立てしてくれたチームメイトへの感謝を口にした。

試合開始15分にMF久保建英のゴールで先手を奪った日本は19分、右サイドを抜け出した中野就斗がボックス内にセンタリングを送ると、ニアサイドに走り込んだ久保がスルーし、ファーサイドまで流れたボールを中村がトラップ。DFとGKの位置を冷静に見極めてゴール左にシュートを沈めた。

試合後、フラッシュインタビューに応じた中村は「ドフリーだったので、味方に感謝したいです」とコメント。さらに、「まず久保選手がファーストコースに動いてくれて、それによって空いたので、右サイドから良い形で崩してくれたお陰なので、本当に僕は決めるだけだった」と得点シーンを振り返り、チームメイトの動きのお陰であることを強調した。

また、ブラジル相手の勝利という部分に関しては、この1年間で3度対戦し、2度勝っていることに触れつつ、「大事なワールドカップで負けてしまっているのは問題だとは思いますけど、FIFAランクに関わってくる以上、こういう親善試合とはいえ、絶対に勝つことが大事だったので、今日は勝てて本当に良かった」と述べ、勝ち切ることの重要性に言及。中2日で迎えるパラグアイ代表戦に向けても「必ず勝って一つでもFIFAランクが上がるように頑張りたい」と、必勝を誓った。

日本代表は今後、17日にパラグアイ代表と対戦。試合は日本時間22:10開始予定で、日本テレビで生中継されるほか、TVerとU-NEXTでライブ（見逃し）配信される。

【動画】右での崩しから中野→久保スルー→最後は中村敬斗！