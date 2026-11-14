ブラジル代表FWハフィーニャが、14日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦を振り返った。同日に『Planeta do Futebol』が伝えた。

日本代表に前半のうちに2点リードを許して火がついたブラジル代表は、ヴィニシウス・ジュニオールのゴラッソ2本で追いついたものの、後半アディショナルタイムに坂元達裕の勝ち越し点を許して2－3で敗れた。

試合を通じて主審のジャッジへの苛立ちを見せていたブラジルは、坂元の得点シーンで怒りが爆発。得点のきっかけとなった日本のプレスの場面がファウルだったとブラジルのベンチは猛抗議したものの、カルロ・アンチェロッティ監督、およびベンチに下がっていたハフィーニャはレッドカードを受け取り退場処分となっていた。

試合後のフラッシュインタビューに応じたハフィーニャは、「ワールドカップの後、僕たちは成長している。僕の意見では、僕たちは素晴らしい試合をした。後半は前半よりはるかに良かったが、審判と対戦する場合も難しい。それは物事を非常に困難にする」と語り、多くの判定が日本代表にとって有利だったと主張した。

「僕は言い訳をしているわけではない。改善すべきことが多く、今後も改善するが、今日の判定に黙っていることはできない」

「まずは、僕の退場については謝罪したい。しかし、審判の多くのミスの後では、冷静さを保つのが難しいことがある。何度も彼に話しかけたが、一度も僕の話を聞いてくれなかった」

「僕の意見では、彼らの最初のゴールでファウルがあった。（前田大然が）手でボールを扱っていた。前半、僕がボールに触った後に（田中碧から）後ろから倒された場面はPKだ」

「そして、彼らの3点目で、ジョアン（・ゴメス）に対して露骨なファウルが犯された。VARがあっても、彼は依然としてゴールを許した。だから、判定に言及しないのはとても難しい」

【ゴール動画】日本vsブラジル