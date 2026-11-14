ブラジル代表は、14日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦。土壇場での敗戦をブラジルメディアが厳しく伝えた。

試合は日本代表が久保建英と中村敬斗のゴールで前半に2点を先行する形に。それでもヴィニシウス・ジュニオールが強烈なミドルシュートを決め、前半は2ー1で終えることに。後半はブラジルが押し込む時間帯が続くも、日本はしっかりと守り得点を許さず。それでも75分、ショートコーナーからヴィニシウス・ジュニオールが再び強烈なシュートを叩き込んで2ー2に追いつく。

試合中から主審のジャッジに不満を抱いていたブラジルだったが、後半アディショナルタイムには日本がボール奪取から最後は途中出場の坂元達裕がネットを揺らし、勝ち越しに成功。しかし、その前に日本側のファウルがあったとしてブラジル陣営は猛抗議を行うと、ピッチに入ったカルロ・アンチェロッティ監督が退場。さらに、ベンチに下がっていたハフィーニャも退場処分となり、3ー2で日本が1年前につづき勝利し、FIFAワールドカップ2026のリベンジを果たしていた。

試合後、ブラジルメディア『グローボ』のインタビューに応じたハフィーニャが主審の判定に異議を唱えたものの、『グローボ』は「試合は終盤の混乱と、アンチェロッティ監督の退場処分によって台無しになった」と敗戦を伝えた。

また、1年前にも敗れていた日本に再び敗れたことを受け、「状況はほとんど変わっていない。W杯の前、大会中、その後とチームを取り巻く憂鬱な雰囲気は消えず、どこにも向かっていないような状態が続いている」と、ブラジル代表チームとして混沌とした状況に入っていると評価。また、日本に負けたことやW杯ではラウンド16でノルウェー代表に敗れたことも引き合いに、「ブラジルは世界最高峰の代表チームではない」と、明るい状況ではないと伝えた。

大手メディア『ESPN』のブラジル版もこの敗戦について伝える中で、「アジアカップでも優勝候補とは言えないだろう。日本の方がトレーニングが行き届いている」と、準備の段階で劣っていると評価。「ブラジルはモロッコにも劣り、他のアフリカチームと互角に戦える程度。好意的な見方をすれば、アメリカやメキシコと肩を並べるレベルにある」と、サッカー王国としてトップに君臨していた姿はもうないとし、「他の大陸別の大会に招待国として出場できるとしたら、優勝候補となるのはオセアニアのみで、ニュージーランドや小島嶼開発途上国を相手にすることになる」と、そろそろ目を覚ますべきだと伝えた。

【動画】ブラジルまさかの敗戦…後半ATに坂元達裕弾！