『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が14日に行われ、日本代表とブラジル代表が対戦した。

1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す日本代表は4バックで王国に挑み、ヴィニシウス・ジュニオールと対峙する右サイドバックには中野就斗を抜擢。センターバックでは町田浩樹が約1年5カ月ぶりの代表戦出場を果たし、瀬古歩夢とコンビを組んだ

W杯のブラジル戦で得点を挙げた佐野海舟はベンチスタートとなり、鎌田大地と田中碧のダブルボランチに。2列目は右から堂安律、久保建英、中村敬斗が並び、最前線には前田大然が入った。

エステヴァンに際どいシュートを打たれるヒヤリとする場面もあったが、日本は効果的なプレスで序盤の主導権を掌握。そして15分、自陣で前田が相手を背負いながら粘ると、ルーズボールを拾った堂安が相手DFラインの背後にすかさず縦パスを通し、久保が一気に抜け出す。久保はペナルティエリア内での高速タッチで対峙したジャイール・クーニャを翻弄し、左足でゴール右下へ流し込んだ。

先制を許したブラジルのプレス強度が上がるなか、日本は19分に追加点を獲得する。スルーパスに抜け出した中野が、右サイドから高速クロスを供給。ペナルティエリア内で収めた中村が、トラップから冷静にゴール左下を撃ち抜いた。なお、中村はブラジルから複数得点を挙げた初の日本人選手となった。

前半途中からは暑さの影響か日本の強度が落ち、ブラジルに押し込まれる展開となる。そのなかでも守護神の鈴木が日本のピンチを複数回救ったが、33分に被弾。ペナルティエリア手前からヴィニシウスに右足を振り抜かれて、ワールドクラスのゴラッソを叩き込まれた。

45分にもアンドレ・ルイスの強烈なシュートを鈴木が間一髪で阻止。前半はこのまま終了し、日本は1点リードで折り返した。

ハーフタイムで両チームの交代はなし。後半立ち上がりにハフィーニャにチャンスを作られたが、これに対しても鈴木が立ちはだかる。以降、日本はブラジルに目立ったチャンスを作らせない一方で、前線もシュートまで持ち込むことができず、我慢の時間が続く。

森保一監督は72分に一挙4人を交代。南野拓実が2025年11月のボリビア代表戦以来となる代表戦出場を果たし、坂元達裕は2021年6月のキルギスタン戦以来となるA代表通算3キャップ目を刻んだ。

しかし、選手交代でバタつくなか、日本代表は痛恨の失点。セットプレーの流れからふたたびヴィニシウスのミドルシュートを許してしまうと、“カナリア軍団”の7番が放った高精度のミドルシュートはポストを叩いてゴールに吸い込まれた。

後半は劣勢を強いられた日本代表は勝ち越しのチャンスがなかなか作れなかったが、後半アディショナルタイム1分にワンチャンスをものにして勝ち越しに成功する。中盤で南野がボールを奪ってカウンターを展開。拾った佐野海がボールを運んでクロスを送ると、小川航基のシュートはミートできず。こぼれ球に反応した佐野航大のシュートも相手にブロックされたが、こぼれ球に反応した坂元が利き足とは逆の右足で冷静に相手GKの上を撃ち抜き、日本代表初ゴールを記録した。

後半アディショナルタイムに逆転を許したW杯。今度は日本代表が後半アディショナルタイムに勝ち越しの1点を奪ってみせた。リベンジを果たした日本代表は、ブラジルから通算2勝目を挙げた。

日本代表の次戦は17日に行われ、森保監督のラストマッチでパラグアイ代表と対戦する。一方、ブラジル代表は同日にシンガポール代表と対戦する。

【スコア】

日本代表 3－2 ブラジル代表

【得点者】

1－0 15分 久保建英（日本）

2－0 19分 中村敬斗（日本）

2－1 33分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）

2－2 75分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）

3－2 90＋1分 坂元達裕（日本）

【スターティングメンバー】

日本代表（4－2－3－1）

鈴木彩艶；中野就斗（62分 菅原由勢）、瀬古歩夢、町田浩樹（86分 板倉滉）、伊藤洋輝（86分 鈴木淳之介）；田中碧（86分 佐野航大）、鎌田大地（72分 南野拓実）；堂安律（72分 坂元達裕）、久保建英（62分 佐野海舟）、中村敬斗（72分 伊東純也）；前田大然（72分 小川航基）

ブラジル代表（4－3－3）

ペドロ・モリスコ；ウェズレイ・フランカ（78分 ヴァンデルソン）、ジャイール・クーニャ（58分 ジョナタン・ジェズス）、ガブリエウ・マガリャンイス、カルロス・アウグスト；ブルーノ・ギマランイス、アンドレイ・サントス（78分 ジョアン・ゴメス）、アンドレ・ルイス（58分 マルロン・ゴメス）；ヴィニシウス・ジュニオール、ハフィーニャ（71分 エンドリッキ）、エステヴァン（58分 アリソン・サンタナ）

【ゴール動画】日本vsブラジル