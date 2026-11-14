日本代表MF久保建英が、14日の『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦を振り返った。

トップ下で先発した久保は、15分に堂安律のスルーパスで相手DFの背後を取ると、ゴール前での細かいタッチで対峙した相手DFを翻弄し、見事に左足で先制点を記録。3－2の勝利に貢献した。

久保は試合後のフラッシュインタビューで得点シーンに言及。「いい形でボールを奪えた後のカウンターはみんな意識していて、堂安選手からボールが来て前が空いているのは見えていました。一対一は小回りが利く僕の方に分があると思っていたので、ファーを見せてニアに決めることができました」と振り返った。

ゴールパフォーマンスでは、レアル・ソシエダの同僚であり手術を受けたアンデル・バレネチェアへのメッセージを披露した久保。「僕もケガした時に辛い思いをしたときに力になってくれたので、少しでも力になれれば」とエールを送った。

そして、次のパラグアイ戦が森保一監督のラストマッチとなる。久保は「試合前に、今まで結果を残し続けてきた監督に僕たちも結果で応えたいというのが僕らの想いだった。想いの力で勝てた」と、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジ成功に喜びを示した。

【ゴール動画】久保建英、技あり先制点！