『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が14日に行われ、日本代表とブラジル代表が対戦。日本は2－1のリードで折り返した。

1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す日本代表は4バックで王国に挑み、鈴木彩艶、中野就斗、瀬古歩夢、町田浩樹、伊藤洋輝、田中碧、鎌田大地、堂安律、久保建英、中村敬斗、前田大然がスターティングメンバーに名を連ねた。一方、ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は若手も積極的に起用しつつ、3トップにはエステヴァン、ハフィーニャ、ヴィニシウス・ジュニオールという屈指のタレントを並べた。

日本は序盤の主導権を掌握すると、15分にピッチ中央でルーズボールを拾った堂安のスルーパスから、久保が一気に抜け出す。久保はペナルティエリア内での高速タッチで対峙したジャイール・クーニャを翻弄し、左足でゴール右下へ流し込んだ。

先制を許したブラジルのプレス強度が上がるなか、日本は19分に追加点を獲得する。スルーパスに抜け出した中野が、右サイドから高速クロスを供給。ペナルティエリア内で収めた中村が、トラップから冷静にゴール左下を撃ち抜いた。なお、中村はブラジルから複数得点を挙げた初の日本人選手となった。

その後は守護神の鈴木が日本のピンチを複数救ったが、33分に被弾。ペナルティエリア手前からヴィニシウスに右足を振り抜かれて、ゴール左上にゴラッソを叩き込まれた。

前半の終盤は強度が落ちてブラジルに押し込まれた日本だが、45分にもアンドレ・ルイスの強烈なシュートを鈴木が間一髪で阻止。前半はこのまま終了し、日本は1点リードで後半を迎えた。

【スコア】

日本代表 2－1 ブラジル代表

【得点者】

1－0 15分 久保建英（日本）

2－0 19分 中村敬斗（日本）

2－1 33分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）

【ゴール動画】日本vsブラジル