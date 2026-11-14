ロッテの都城秋季キャンプの守備練習中、常に声を出して盛り上げている選手がいる。来年プロ10年目を迎える安田尚憲だ。

安田はサードでの内野ノック中、「いいね〜、（櫻井）ユウヤ」、「やわらちゃん」、「おが〜ちゃん」と声を出し続けている。

「ポジションもポジションですし、しんみりやるよりは盛り上がってやった方がいいかなという感じで声を出しています」

「やわらちゃん」、「おが〜ちゃん」は聞き馴染みのあるどこか懐かしい言葉。そう、昨年までロッテでプレーしていた大下誠一郎さんが守備練習の時によく発していた声出しだ。

“やわらちゃん”は、「守備、ハンドリングが柔らかい」という意味だと大下さんがマリーンズでプレーしていた時に教えてもらった。「おが〜ちゃん」も大下さんがロッテ時代に小川龍成に対しよく発していた声出しだ。

安田に大下さんへのリスペクトから来ているのか質問すると、「そういうことにしておきます（笑）」と冗談まじりに話ししながらも、「せいいちさんリスペクトです」とキッパリ。

大下さんがロッテにプレーしている時に、そういう声出しが盛り上がるなと安田自身感じていたのだろうかーー。

「そうですね。確かに大下さんの声も凄かったですし、浦和でやっている時も若い子がたくさん声を出したりしていたので、そういうのを見て活気あった練習の方が身も入ると思うので」

練習中にとにかく元気の良い声で盛り上げた大下さんの“魂”は今も、マリーンズにしっかりと良い伝統として残っている。

◆ 来季でプロ10年目

安田はZOZOマリンスタジアムでの秋季練習中、「（この秋は）体づくりとスイングの強さ。守備も重点的にやっていこうかなと思います」と話していたが、都城秋季キャンプも終盤に差し掛かり、「怪我なく練習できているので、スイングもいい感じに来ていますし、オフシーズンに繋げられるいい練習かなと思います」と、自身が納得のいく練習ができている。

守備位置に関しては、「今はサードが多いですけど、来年どうなるかまだわからないので、両方できるようにしっかり準備していきたいと思います」とサード、ファースト、両方できるように準備していく構え。

ちなみに2箇所ノックの時にセカンドに入る時があるが、人数が少ないからセカンドに入っているのか確認すると、「そうですね、はい」と明かした。

来年はプロ10年目。「自分としても良い成績を残して、チームの優勝も10年やってまだ見ていないので、そこで貢献できて優勝できるようにしっかりやっていきたいと思います」。チームの優勝に貢献する活躍をするつもりだ。

取材・文＝岩下雄太