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NPB・阪神タイガースの佐藤輝明外野手は、ポスティングを利用してのMLB移籍を目指している。既にニューヨーク・ヤンキースやシアトル・マリナーズといった球団が移籍先候補に挙がっている中、フィラデルフィア・フィリーズもそこに加わったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のフィリーズはナリーグ東地区2位でワイルドカードシリーズに進出したものの、同地区1位のアトランタ・ブレーブスに1勝2敗で敗退。3戦で9得点と打線が今一つ振るわなかったことも敗因の一つとなっている。



同メディアは「フィリーズは不良債権ともいえる契約をいくつか抱えており、チーム全体の高齢化も確実に進んでいる。戦力強化と若返りを図ろうとするチームにとって、今オフのFA市場で有力な補強候補となり得るのが佐藤だ。最近では彼が外野手として評価されているとの報道もあり、チームにとっては以前にも増して獲得する意義の大きい選手となっている」と言及。



続けて、「フィリーズ最大の補強課題は外野陣の打撃力向上だ。右打者の獲得が望ましいものの、そもそも外野陣全体の攻撃力が不足している」、「佐藤は左打者ではあるが、まだ27歳だ。獲得できれば、短期的な戦力アップだけでなく、長期的にもチームに貢献できるだろう。彼をコーナー外野手として起用できるのであれば、フィリーズは獲得の優先順位を早急に引き上げるべきだ」と記している。











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