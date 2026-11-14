今日の運勢 11月15日（日）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月15日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月15日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で、楽しいことが広がっていきそうです。今日は好きな人にアプローチをしたり、好きなことにとことん打ち込む時間を過ごしてみましょう。好調な運気で、充実した1日となりそうです。今日は直感、インスピレーションが冴えやすいので、何かを選択する際には、自分の感覚を参考に進めてみましょう。視野が広がりやすく、学びが深まりやすい1日です。今日はいろいろなことに目を向けてみましょう。特に海外に関することに触れてみるのもおすすめです。対人運が好調です。今日は1対1のコミュニケーションを積極的に取っていきましょう。自分自身の心と向き合う時間を大切にするのも良さそうです。趣味が充実しやすく、楽しいことが広がりそうな日です。勉強も捗りやすいので、資格の勉強など始めてみてはいかがでしょうか。出会いが増えやすく、さまざまな人との交流が広がりそうな1日です。今日は人が集まる場所へ行くようにしましょう。いろいろな価値観を持った人との関わりを大切にできると良さそうです。マイペースに動いたり、家でのんびりと過ごす時間を持てると良さそうです。今日は映画や動画を観て、オフの時間を楽しみましょう。仕事運が好調ですが、忙しさが目立ちそうです。今日は頑張りすぎずに、切りの良いところで切り上げることを心がけましょう。周りにサポートを求めるのもおすすめです。金運が好調です。今日はお金に関することを見直すと良い日です。財布の中を整理したり、財布を布で拭いてお手入れをするのも良さそうです。内省がテーマです。今日はこれまでを見直したり、振り返ったりする時間を持ってみましょう。思考の整理をするにも良い日なので、思いつくまま紙に書き出してみるのもおすすめです。日頃の疲れを癒しましょう。今日はゆっくりとお風呂に浸かったり、温泉や銭湯に出かけて、大きなお風呂で癒されるのも良さそうです。リフレッシュの時間を大切にしましょう。心のモヤモヤが目立ちそうな日です。今日はひとりの時間を大切にしましょう。好きなものを食べて癒されるのも良さそうです。悩みが晴れない時は、信頼できる人に相談をしてみましょう。今日は不要なものを手放しましょう。スマホの中のデータを整理するのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/