







広島東洋カープ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで広島東洋カープを退団した中村貴浩外野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



中村は九州国際大付高、九州産業大を経て、2022年育成ドラフト2位で広島に入団。177センチ、87キロの右投左打で、思い切りのいい打撃を持ち味とする外野手だ。



ルーキーイヤーの2023年5月17日に支配下登録を勝ち取ると、一軍15試合に出場。34打数6安打、打率.176、3打点を記録した。ファームでは82試合で291打数71安打、打率.244、8本塁打、36打点と長打力を示した。



2024年は一軍11試合で24打数5安打、打率.208、3打点。ファームでは80試合に出場し、235打数62安打、打率.264、22打点を記録した。



2025年は一軍出場がなかったものの、ファームでは78試合で251打数69安打、打率.275、5本塁打、37打点をマーク。しかし、今季も一軍での出場機会はなく、ファームでは83試合に出場して143打数21安打、打率.147、1本塁打、3打点、5盗塁にとどまった。



広島は10月24日、中村を含む6選手に来季の契約を結ばないことを通告。プロ4年間の一軍通算成績は26試合、58打数11安打、打率.190、6打点、1盗塁となっている。



ここ2年間は一軍出場から遠ざかったが、トライアウトで持ち味の打撃をアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。



















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