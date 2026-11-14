2軍で36打点＆15盗塁も支配下届かず…中日退団の“25歳韋駄天”がトライアウ…









中日ドラゴンズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで中日ドラゴンズを退団した川上理偉内野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



川上は大分高、宮崎福祉医療カレッジ、大分B-リングスを経て、2023年育成ドラフト4位で中日に入団。178センチ、85キロの右投右打で、高い守備力と強肩を持ち味とする内野手だ。



プロ1年目の2024年はファームで45試合に出場。66打数6安打、打率.091、1打点、2盗塁を記録した。



翌2025年は出場機会を大きく増やし、ファームで102試合に出場。313打数70安打、打率.224、1本塁打、36打点、15盗塁をマークするなど、攻守で実戦経験を積んだ。



プロ3年目の今季はファームで73試合に出場し、185打数32安打、打率.173、2本塁打、13打点、8盗塁。一軍デビューと支配下登録には届かなかった。



中日は9月29日、川上に来季の契約を結ばないことを通告。育成選手として3年間プレーしたが、一軍公式戦への出場機会がないまま球団を離れることとなった。



昨季はファームで100試合以上に出場し、15盗塁を記録した25歳内野手。トライアウトで走攻守の持ち味をアピールし、新天地で支配下登録への道を切り開けるか注目される。

















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