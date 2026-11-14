







大谷翔平 最新情報

NPB・阪神タイガースの佐藤輝明外野手は今オフ、ポスティングを利用してのMLB移籍を目指している。既に様々な球団が移籍先候補として取りざたされている中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが動く可能性について言及している。



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同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は、オーナーのケン・ケンドリック氏が球団総年俸を削減する可能性が高いと示唆していること、同氏が好機と判断すれば積極的な投資に踏み切ることがあると指摘している。そうした背景を踏まえ、『球団の計画について説明を受けた関係者によると、ダイヤモンドバックスは佐藤について入念な調査を進めている。彼はメジャーでは外野手としてプレーする可能性が高く、契約総額は1億ドル以上に達するかもしれない。しかし、左打者であることを考えれば、非常に適した補強候補といえる』と記した」と言及。



続けて、「結局のところ、佐藤がダイヤモンドバックスにフィットするかどうかを左右する最大の問題は金銭面だ。納得できる条件のオファーが提示されれば、ダイヤモンドバックスのユニフォームを着ることになっても不思議ではない」と記している。



佐藤の契約は5年1億ドル規模になるという見方が多数だが、ダイヤモンドバックスが動くことは果たしてあるのだろうか。











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