2026／27明治安田J2リーグ第17節の5試合が14日に行われた。

首位アルビレックス新潟と5連勝中の6位テゲバジャーロの上位直接対決は、1－1で迎えた後半に宮崎の村越凱光が2ゴールの活躍。初顔合わせで3－1の勝利を掴んだ宮崎が、連勝を「6」に伸ばした。

横浜FCは湘南ベルマーレとの神奈川ダービーに敗れて4連勝ならず。一方、RB大宮アルディージャはモンテディオ山形を下して4連勝を達成し、暫定首位に浮上した。

栃木シティはゴールラッシュで12試合ぶり白星。早々に大分トリニータが退場者を出したこともあり、吉田篤志のハットトリックや小池裕太の2ゴールで6－1の快勝を収めた。

12戦未勝利の16位藤枝MYFCと6戦未勝利の最下位ヴァンフォーレ甲府の対戦は、後半に生まれた1点を守り抜いた藤枝が、13試合ぶりの白星を掴んだ。甲府は3連敗となった。

J2第17節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第17節

▼11月14日（土）

RB大宮アルディージャ 2－1 モンテディオ山形

湘南ベルマーレ 2－0 横浜FC

アルビレックス新潟 1－3 テゲバジャーロ宮崎

藤枝MYFC 1－0 ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ 1－6 栃木シティ

▼11月15日（日）

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs いわきFC

13:05 ベガルタ仙台 vs ブラウブリッツ秋田

14:00 カターレ富山 vs 徳島ヴォルティス

14:00 FC今治 vs ジュビロ磐田

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 大宮（33／＋13）

2位 宮崎（32／＋11）

3位 新潟（32／－3）

4位 富山（31／＋14）

5位 横浜FC（31／＋13）

6位 仙台（30／＋13）

7位 札幌（26／＋3）

8位 湘南（26／＋3）

9位 いわき（23／＋4）

10位 磐田（23／＋2）

11位 大分（22／0）

12位 秋田（20／0）

13位 鳥栖（20／－3）

14位 藤枝（19／－3）

15位 山形（19／－3）

16位 徳島（17／－5）

17位 栃木C（15／－5）

18位 八戸（14／－15）

19位 今治（12／－16）

20位 甲府（12／－23）