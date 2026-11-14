湘南は横浜FCを下した [写真]＝清原茂樹

　2026／27明治安田J2リーグ第17節の5試合が14日に行われた。

　首位アルビレックス新潟と5連勝中の6位テゲバジャーロの上位直接対決は、1－1で迎えた後半に宮崎の村越凱光が2ゴールの活躍。初顔合わせで3－1の勝利を掴んだ宮崎が、連勝を「6」に伸ばした。

　横浜FCは湘南ベルマーレとの神奈川ダービーに敗れて4連勝ならず。一方、RB大宮アルディージャはモンテディオ山形を下して4連勝を達成し、暫定首位に浮上した。

　栃木シティはゴールラッシュで12試合ぶり白星。早々に大分トリニータが退場者を出したこともあり、吉田篤志のハットトリックや小池裕太の2ゴールで6－1の快勝を収めた。

　12戦未勝利の16位藤枝MYFCと6戦未勝利の最下位ヴァンフォーレ甲府の対戦は、後半に生まれた1点を守り抜いた藤枝が、13試合ぶりの白星を掴んだ。甲府は3連敗となった。

　J2第17節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第17節

▼11月14日（土）
RB大宮アルディージャ　2－1　モンテディオ山形
湘南ベルマーレ　2－0　横浜FC
アルビレックス新潟　1－3　テゲバジャーロ宮崎
藤枝MYFC　1－0　ヴァンフォーレ甲府
大分トリニータ　1－6　栃木シティ

▼11月15日（日）
13:00　北海道コンサドーレ札幌　vs　サガン鳥栖
13:00　ヴァンラーレ八戸　vs　いわきFC
13:05　ベガルタ仙台　vs　ブラウブリッツ秋田
14:00　カターレ富山　vs　徳島ヴォルティス
14:00　FC今治　vs　ジュビロ磐田

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　大宮（33／＋13）
2位　宮崎（32／＋11）
3位　新潟（32／－3）
4位　富山（31／＋14）
5位　横浜FC（31／＋13）
6位　仙台（30／＋13）
7位　札幌（26／＋3）
8位　湘南（26／＋3）
9位　いわき（23／＋4）
10位　磐田（23／＋2）
11位　大分（22／0）
12位　秋田（20／0）
13位　鳥栖（20／－3）
14位　藤枝（19／－3）
15位　山形（19／－3）
16位　徳島（17／－5）
17位　栃木C（15／－5）
18位　八戸（14／－15）
19位　今治（12／－16）
20位　甲府（12／－23）