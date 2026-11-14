「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」

● 豪州 1 － 16 侍ジャパン ○

＜11月14日・東京ドーム＞

野球日本代表・侍ジャパンは14日、「アジアプロ野球チャンピオンシップ第3戦」で豪州代表を7回コールド勝ちで下し、初戦から無傷の3連勝で15日に行われる決勝戦進出を決めた。

初回から打線が爆発した。相手の適時失策で先制すると、4番・山口航輝（ロッテ）、5番・渡部聖弥（西武）の連続適時打で3－0。その後も7番・佐々木泰（広島）の適時打内野安打や3連続の押し出し四球で7－0とリードを広げると、なおも無死満塁で2番・宗山塁（楽天）が3試合連発となるグランドスラムを右中間席へ運び、初回から11得点のビッグイニングを作った。

2回以降も1番・正木智也（ソフトバンク）の3試合連発となる左越え2ラン、渡部の今大会初アーチとなる左越え2ランなどで5点を追加。チームの本塁打数は3試合で早くも10本目となった。

中でも正木と宗山の1・2番コンビの快音が止まらず、正木は3試合で打率.556、4本塁打、8打点の大暴れ。宗山も負けじと3試合で打率.533、4本塁打、10打点と打ちまくっている。

試合後、絶好調の“正宗コンビ”は揃ってお立ち台に上がり、正木は「先にホームランを打たれたので、何とか追いつこうと思って頑張りました」と宗山を意識。MVP争いについて問われると「打点でちょっと負けているので、明日はいっぱい打点を稼ぎたいと思います」と意気込んだ。

決勝3ランを放った前夜の韓国戦に続きお立ち台に上がった宗山は「まさか今日も立てるとは思いませんでした」とコメント。満塁弾、3試合連続アーチとも「人生初です」と語り、MVPに争いについては「今日、正木さんがホームランを打ったあとに『追いついたぞ』と言われてプレッシャーを感じているんですけど、やることは変えずに頑張りたいと思います」と泰然自若の姿勢を強調した。