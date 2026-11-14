







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、9名の選手がFAになっている。その中の一人であるアレックス・ベシア投手は、再契約の必要性が特に高いとされているが、米メディア『ドジャースネイション』はマイアミ・マーリンズが狙う可能性があると言及している。



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現在30歳のベシアはドジャース加入6年目の今季、キャリアハイとなる72試合に登板し、3勝1敗20ホールド3セーブ、防御率2.64といった数字をマーク。ブルペンの中心的存在としてチームに大きく貢献している。



同メディアは「ドジャースはベシアを巡り、早くも他球団との競争に直面している。フィッシュオンファーストのケビン・バラル記者によると、ブルペン強化を目指すマーリンズが獲得候補に挙げているという。同球団は右腕は豊富に揃っている一方、左腕の選択肢が不足しており、複数の左腕を獲得する可能性もある」と言及。



続けて、「ベシアはメジャーでも屈指の安定感を誇るリリーフの一人であり、特に直近3年間は大きく調子を落とすことなく、安定した投球を続けてきた。最近は直球の球速が低下しているものの、独特な腕の振りや、平均的な投手とは異なる直球の変化によって、球威の低下を補うことができている」と記している。











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