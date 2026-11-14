







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで東北楽天ゴールデンイーグルスを退団した入江大樹内野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



入江は仙台育英高を経て、2020年ドラフト5位で楽天に入団。185センチ、83キロの右投右打で、高校時代から将来の中軸候補として期待された大型内野手だ。



プロ4年目の2024年に一軍デビューを果たし、5試合で12打数5安打、打率.417を記録。翌2025年は4試合に出場し、10打数1安打、打率.100、2打点だった。



プロ6年目となった今季は、自己最多となる17試合に出場。24打数5安打、打率.208、0本塁打、0打点の成績だった。



一方、ファームでは51試合に出場し、170打数47安打、打率.276、3本塁打、21打点を記録。一軍での出場機会は過去最多となったものの、レギュラー定着には届かなかった。



楽天は10月29日、入江に2027シーズンの選手契約を行わないことを通知したと発表。プロ6年間の一軍通算では26試合に出場し、46打数11安打、打率.239、0本塁打、2打点を記録している。



まだ24歳と若く、ポテンシャルは間違いない大型内野手。トライアウトで打撃力をアピールし、新天地で現役続行への道を切り開けるか注目される。



















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