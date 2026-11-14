「大丈夫か…？」アジアCSで起きた“40分の惨劇”…初回11得点にファン騒然「…

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で14日、オーストラリア代表が日本代表「侍ジャパン」を相手に初回から大量失点を喫した。アウトをひとつも奪えないまま打者一巡を許すなど、まさかの展開にSNSでも多くのファンが反応を見せた。

初回、先発投手は先頭の正木智也を四球で歩かせると、宗山塁に安打を許し、無死一、二塁のピンチを招いた。その後も四球や適時打が重なり、日本打線の勢いを止められなかった。

佐々木泰の適時内野安打、山口航輝の適時二塁打、渡部聖弥の適時打などで失点を重ね、アウトをひとつも奪えないまま打者一巡。2巡目に入っても流れは変わらず、正木への押し出し四球で7点目を失うと、続く宗山には満塁本塁打を浴び、一気に11点差まで広げられた。

オーストラリアは12人目の打者までアウトを奪えず、13人目の山口を遊飛に打ち取ってようやく最初のアウト。初回だけで15人の打者と対戦し、11失点を喫した。正午に始まった試合は、初回が終了した時点ですでに午後0時40分を回っていた。

今大会では、決勝戦を除き、7回以降に10点差以上がついた場合はコールドゲームとなる規定が設けられている。初回だけで11点を失ったオーストラリアにとって、試合開始早々から厳しい展開となった。

衝撃的な展開にSNSでは「本当にどうした」「えらいことになっとる」「どうしちゃったの」「大丈夫か…？」「ちょっとキツいね」など、オーストラリア代表を心配する声が上がっていた。

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