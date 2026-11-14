国際親善試合が13日に行われ、アルゼンチン代表とウルグアイ代表が対戦した。

長年に渡ってチームを牽引し続けてきたリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が代表引退してから、初戦を迎えたアルゼンチン代表はウルグアイ代表と激突。試合はスコアレスで前半を折り返した中で、48分にフリーキックからリサンドロ・マルティネスが頭でクリアしようとしたボールがレオナルド・バレルディに当たってネットを揺らし、オウンゴールという形でウルグアイ代表が先制した。

さらに、53分には今度はコーナーキックからニアサイドで競り勝ったマクシミリアーノ・アラウホが頭で逸らしたボールが綺麗な弧を描いてGKヘロニモ・ルジの頭を越え、ウルグアイ代表が追加点を挙げた。

追いかけるアルゼンチン代表は73分にフリアン・アルバレスのゴールで1点を返したが、反撃はここまで。ウルグアイ代表が2－1で勝利を収め、アルゼンチン代表はメッシ引退後初となる試合を勝利で飾ることはできなかった。

次戦、アルゼンチン代表は17日にコスタリカ代表と、ウルグアイ代表は同日にドミニカ共和国との対戦を予定している。

【スコア】

アルゼンチン代表 1－2 ウルグアイ代表

【得点者】

0－1 48分 オウンゴール（レオナルド・バレルディ／ウルグアイ代表）

0－2 53分 マクシミリアーノ・アラウホ（ウルグアイ代表）

1－2 73分 フリアン・アルバレス（アルゼンチン代表）

【ハイライト動画】新生アルゼンチン代表とウルグアイ代表が対戦