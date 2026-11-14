







千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手が13日、自身のインスタグラムを更新。古巣ソフトバンクでチームメートだった柳田悠岐外野手との2ショット動画を公開した。



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千賀は「やなぎたゆーき Yuki Yanagita」とつづり、柳田との2ショットを投稿。公開された動画では、千賀が柳田の肩に手を回し、2人が並んで笑顔を見せている。



しかし、動画でありながら2人はほとんど動かず、まるで写真のような仕上がりとなっている。静止画にも見えるユーモアあふれる投稿となった。



千賀は2011年の育成ドラフト4位でソフトバンクに入団。柳田とともにチームの黄金期を支え、2022年まで所属した。2023年からはメジャーリーグに挑戦し、メッツでプレーしている。



かつてのチームメート同士による久しぶりの2ショットに、ファンからも反響が集まっている。

































【実際の動画】笑顔で静止…千賀滉大＆柳田悠岐の“不思議な2ショット”



千賀滉大の公式Instagramより













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【了】