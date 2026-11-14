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ロサンゼルス・ドジャースが、シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手を大型トレードで獲得する可能性が取り沙汰されている。レッズ側にとっても、価値が最高潮にある今のうちに若手有望株へ換える選択肢は現実的だとの見方がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のマシュー・スウィゴンスキー記者が11月11日（日本時間12日）に言及した。



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成長を続けているデラクルーズだが、将来的な契約額が小規模市場のレッズにとって極めて重いものになる可能性がある。そこで、大型トレード、あるいは数年後のフリーエージェント（FA）でドジャースへ移籍するかもしれないとの見方が出ていた。



ドジャースにはMLB屈指の層を誇るファーム組織があり、レッズを納得させられるだけの有望株をまとめた交換条件を提示できるだろう。



一方のレッズは今季、好スタートを切りながら故障者が相次いで失速。ハンター・グリーン投手やスペンサー・スティア内野手ら主力を欠いたことも響いた。この状況から、デラクルーズを放出して複数の若手戦力を得ることには一定の合理性がある。



注目の集まるデラクルーズとドジャースの動向について、スウィゴンスキー氏は「ドジャースには現在、レッズが起用できるトップクラスの有望株が多数在籍している。その中にデラクルーズのような選手はいないものの、見返りもなく彼を失うよりはましだ。レッズファンには不評かもしれないが、これは最も賢明な選択である」と言及した。



ドジャースにはすでに大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手といったスター選手が数多く在籍している。しかし、彼らはベテランの域に達しているため、ここでデラクルーズを獲得できればチームの若返りと戦力強化を同時に実現することになるだろう。











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