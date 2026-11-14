ドイツ代表は現地時間13日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節でセルビア代表を3－1で下した。試合後、ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督が勝利の喜びを言葉にした。UEFA（欧州サッカー連盟）が同監督のコメントを伝えている。

クロップ監督はFIFAワールドカップ2026終了後にドイツ代表の指揮官に就任。ここまでのUNL2026－27では1勝2分け1敗の成績を残し、オランダ代表、ギリシャ代表に次ぐ3位につけている。

準々決勝進出のため、負けられない第5節では、序盤の3分にセットプレーからFWカイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）がオウンゴールを呼び込むと、14分にはハヴァーツの放ったシュートのこぼれ球をMFフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）が押し込んでリードを広げる。後半に入った50分には、自陣からドリブルで持ち運んだMFブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）が強烈なミドルシュートを突き刺す。その後、1点を返されるも、試合は1－3でタイムアップ。ドイツ代表はUNL2026－27で2勝目を手にし、準々決勝進出の可能性を最終節まで残した。

試合後、クロップ監督は「チームのパフォーマンス、結果、そしてこの試合に臨む上での姿勢に非常に満足している」と心境を明かす。「もっと得点すべきだったかもしれないが、それは今夜の我々を批判する理由にはならない」としつつ、「オランダは7－0で勝ったと聞いた。最終節はスリリングなゲームになるだろう」と次節を見据えた。

また、クロップ監督は「カイ（ハヴァーツ）は傑出しており、我々の攻撃の多くの場面で活躍した。両ワイド（デリー・シェアハントとブラヤン・グルダ）もそれぞれの特徴を示しており、センターバック陣も良かったね」と、個々人の働きぶりも称賛。「彼らの活躍は攻撃面だけではない。セルビアに効果的なプレスをかけてくれたおかげで、守備に終われる場面はそれほど多くなかった」と、攻守両面でのパフォーマンスを称えた。

「今は月曜日が本当に待ち遠しい。オランダ戦が待ちきれない」とクロップ監督。他会場の結果次第ではあるものの、準々決勝進出のためには勝利が望ましいグループA2最終節のオランダ代表戦は、現地時間16日にドイツ代表のホーム『ベルリン・オリンピアシュタディオン』で行われる。

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