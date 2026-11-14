13日、スペイン・アルメンドラレホで行われた国際親善試合で、U−21日本代表はU−21スペイン代表に0-2で敗れた。前半22分にクリアミスを突かれて先制を許すと、後半は押し込んでチャンスを作りながらもGKブルーノ・イリバルネ（ブルゴス）の好守に阻まれ、終了間際の89分に途中出場のパブロ・ガルシア（ラシン）に追加点を奪われた。

試合後、大岩剛監督は次のように試合を振り返った。「チャンスも作れたとは思うんですけど、最後に決められてしまった。ただ、前半の戦い方は反省しなきゃいけないし、試合後に選手に言ったのは、少しでも腰が引ければ、これだけ強いスペインには攻め込まれてしまうということ。前半の途中で守備のアグレッシブさを出すために少し前に出したんですけど、負けたことは失敗体験だし、少し盛り返せたことは成功体験として次の試合に生かしたいと思います」。

立ち上がりはある程度ブロックを敷いて構えた日本だったが、ラ・リーガの強豪で活躍するダブルボランチのマルク・ベルナル（バルセロナ）、ペイオ・カナレス（アトレティック）を起点にボールを動かすスペインを捕まえきれず、押し込まれる時間が続いた。大岩監督は「ピッチに立った選手は、おそらく『いつもと違うぞ』と感じたと思う。技術的にも、距離感も。なので少し恐れてしまったシーンが1つあり、2つあり、3つありと増えていってしまった。我々としては、もう少し前線からいつものスタイルで行きたかった」と前半を振り返る。

ハーフタイムには「守備の位置と、誰がどこにアプローチするかということの整理をした」（大岩監督）。前半の途中にはメンバー交代も考えていたが、外からの指示で修正が伝わり始めていたため、改めて整理して後半に送り出したという。後半の日本は前から奪いに行き、スペインを押し込んだ。それでも「結果的にミドルシュートが多くなってしまったり、我々が深い位置、ボックスのところに入っていく作業はなかなかさせてくれなかった」と、最後の局面での差も認めた。

この試合でキャプテンマークを巻いたのが、ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人だ。大岩監督は「彼の今の現状と年齢、このグループでは最年長になりますし、FWでどういうプレーを見せるかというところと、いろんなことを期待してキャプテンを任せました」と起用の意図を説明。「このグループでいつも言いますけど、キャプテンが引っ張るんじゃない、周り全員がキャプテンを押し出すんだと。そういう当事者意識を持ってもらうという部分でも、選手にいい影響を与えてくれたんじゃないかなと思います」と評価した。

当の塩貝は、試合後の第一声で自らに矛先を向けた。「チームとして負けてしまった以上、本当に改善するところしかないと思うし、FWとして出て無得点で終わったというところは、僕の課題だと思う。チャンスは作れた中で決めきれなかったところは改善しないといけない。まず負けてしまって悔しいのと、自分としては無得点で終わってしまったので、次の試合でしっかり決めきれるように頑張りたいと思います」。個人のプレーについては「周りを使いながらシンプルに叩いてできたと思うし、フィニッシュ以外のところは良かったと思う」と一定の手応えを口にしつつ、「プレッシングのところで相手のボランチが上手くて、なかなかハマりきらなかったところもあった。フィニッシュのところだけ、もうちょっとクオリティを上げられるかなと思います」と続けた。

キャプテン就任は、今回の活動の初日に大岩監督から告げられた。「キャプテンとして出るというのは、大岩さんから信頼されているからこその証だと思うし、そこは素直に嬉しい。もともとキャプテンっぽい人間ではないと思うので、そういう意味では大岩さんからの何かメッセージもあると思う。初日に『キャプテンお願い』と言われて、そこからこの試合までの3、4日間、何がメッセージなのかを考えながらやっていました」。

思い描くキャプテン像は、言葉よりもプレーで示すものだという。「あまりたくさん言葉を発するほうではないと思うし、A代表を経験して、ワールドカップを経験している中で、ピッチの中で見せられるものもあると思う。ストライカーとして点でチームを引っ張っていけるところもあったと思うので、今日得点できなかったのは課題。ただ、試合を通して全体を見ることで視野がかなり広がったと思うので、そこはキャプテンを経験して良かったところです」。

後半に流れを引き寄せた要因については「ハーフタイムにどういうふうにやっていくかの修正がうまくできたと思うし、攻撃でもいい形は作れていた。本当に最後決めきるというところだけだったと思う」と分析。「ディフェンス陣の市原だったり、（喜多）壱也、梅木、小杉もすごく良かった中で、自分たちが点を取れなかったというところにはすごく責任を感じている。次はストライカーとして点を取れるように頑張りたい」と、17日のU−21エジプト戦でのゴールを誓った。

取材・文＝小澤一郎

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