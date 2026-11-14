アメリカサッカー連盟（USSF）が、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任することが決定したマウリシオ・ポチェッティーノ監督への感謝を表明した。13日、公式サイトが伝えている。

現在54歳のポチェッティーノ監督はこれまでエスパニョールやサウサンプトン、トッテナム・ホットスパー、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーでの指揮を経て、2024年9月からアメリカ代表監督に就任し、ここまで35試合指揮で21勝2分け12敗という成績を残した。

ポチェッティーノ監督指揮下でのアメリカ代表は、2025年のCONCACAFゴールドカップで決勝に進出。自国含めた開催となったFIFAワールドカップ2026ではグループステージを首位で通過し、2002年大会以来となる決勝トーナメントでの勝利も収めるなど、ベスト16入りを果たした。なお、同大会で3勝を挙げたことでアメリカ代表の歴代監督の中で、W杯における最多勝利数も記録していた。

また、アメリカ代表としてプレーすることに伴う基準や期待値を再定義したポチェッティーノ監督は、ユース代表チームとA代表とのつながりを明確にし、若手選手に多くのチャンスを与えており、同監督在任期間中には75選手が少なくとも1試合に出場し、直近の代表活動期間中には21歳未満の選手11名がA代表デビューを果たしていた。

この貢献が認められ、今年8月に2030年7月31日まで契約を延長していた中で、不振に陥るマンチェスター・ユナイテッドからの打診を受け、スタッフ分も含め、総額1200万ドル（約19億円）と見られる契約解除金が支払われることでUSSFが合意したこともあり、13日に現在行われている代表合宿の終了をもって、ポチェッティーノ監督はアメリカ代表監督を退任し、マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に就任することが決定した。

14日および17日に行われるハイチ代表との試合では引き続きアメリカ代表の指揮を執るものの、突如の退任が決定したことを受け、USSFのCEO兼事務総長を務めるJT・バットソン氏が以下のように感謝のコメントを発表している。

「マウリシオは、そのリーダーシップ、プロフェッショナリズム、そして選手や我々の文化に対する献身を通じて、アメリカサッカー界に大きな足跡を残した。我々が最も誇りに思っているのは、単なる勝利の数だけではない」

「彼と彼のスタッフは基準を引き上げ、チーム文化を強化し、ユース代表チームからA代表に至るまでの連携をより明確なものにした。こうした変化は、我々の運営のあり方に深く根付いており、今後も世界の舞台で継続的な成功を目指す中で、さらに発展させていくつもりだ」

また、USSFのシンディ・パーロウ・コーン会長も以下のようにコメントを発表している。

「マウリシオとそのスタッフが、過去2年間にわたり米国男子代表の発展に貢献してくれたことに感謝する。彼のマンチェスター・ユナイテッドでの今後の活躍を祈っている」

「今後を見据えると、我々には非常に期待の持てる選手たちが揃っている。今回のFIFA国際試合期間が終了した後、我々の焦点はこれまでの進歩をさらに発展させ、チームを世界の舞台でさらなる成功へと導いてくれる、適切なコーチ陣を見つけることにある」

なお、アメリカ代表の後任監督は未定となっており、USSFは多様な背景を持つ候補者を幅広く検討していく方針を示しているなか、後任に求める要素についてJT・バットソン氏は次のように語っている。

「経験豊富なベテラン選手、素晴らしい若手タレント、そして世界最高水準の施設が揃っており、我々はこのプログラムの未来に確信を持っている。我々が求めているのは、我々の野心に見合う才能と経験、そして信念を持ち、現在構築されている文化や育成の道筋をさらに発展させ、男子代表チームを次の段階へと導いてくれるリーダーだ」