13日、スペイン・アルメンドラレホで行われた国際親善試合で、U−21スペイン代表に0-2で敗れたU−21日本代表で存在感を発揮したのが、この11月のA代表招集も噂されていた左サイドバックの小杉啓太（フランクフルト）だ。

試合の振り返りについては開口一番、89分の2失点目に絡んだ場面を真っ先に悔やんだ。「残念ながら負けましたけど、2失点目は自分のところから攻撃につなげようとしたところで奪われて失点した。個人としてはそこが一番悔やむ点ですし、チームを勝たせる決定的な仕事はできなかったので、そこは質が足りないなと思いました」。

前半の日本は、スペインのビルドアップに対してプレスがはまらず、自陣で耐える時間が長かった。小杉はその要因を最終ラインからの視点でこう説明する。「前半の途中までチームとしてプレスをかける時に、自分たちの中盤の選手がもう1個前に捕まえに行くべきだったところを少しディレイしてしまって、相手に押し込まれてしまった。前線の選手が疲弊してしまって、アタッカー陣の体力を削って守備で結構助けてもらっていた。その中で2失点してしまったというのは、DFラインとしても課題です」。

スペインのボール回しについては「ボランチの選手が上手いというのは分かっていましたけど、思った以上に、自分たちがプレスをかけそうなタイミングでGKに戻されて、もう一回やり直される。FWが6番の選手（マルク・ベルナル）を消しに行っても横から入れられたり、逆の10番の選手（イケル・ブラボ）が、かなり内側まで戻ってきてもう1個飛ばされちゃったり」と具体的に振り返った。「1回引いてミドルブロックでコンパクトにした中から行ったほうがいいという判断で少し下がっていたんですけど、結果で見れば、ボランチがもう1個前に出て捕まえに行けたら良かったんじゃないかと思います」。

この点は大岩剛監督も同じ認識だった。「ピッチに立った選手は、おそらく『いつもと違うぞ』と感じたと思う。技術的にも、距離感も。なので少し恐れてしまったシーンが1つあり、2つあり、3つありと増えていってしまった」。ハーフタイムには「守備の位置と、誰がどこにアプローチするかということの整理をした」といい、後半は前から奪いに行く形を取り戻した。

小杉も後半の変化について「相手のペースに飲まれないようにというのを考えつつ、自分たちが一歩前に出る、一歩前に出るというところで、8番、6番の選手が、相手のアンカーが落ちたところに対して積極的に捕まえに行けたのが良かった」と語る。それでも「後半うまく持ち直して、前に前にかけてチャンスを作った中で決めきれなかったのも課題」と、結果に結びつけられなかった悔しさをにじませた。

この世代で世界のトップクラスにあるスペインとの差について問われると、小杉は育成環境の違いにまで言及した。「彼らは幼少期からずっと同じサッカーをしていますから、共通認識として描いている絵というところ自体にも差はあったと思います。ただ、自分たちが共通認識している絵に、相手を自分たちの土俵に引きずり込むということができないと、この世代で世界を勝ち上がっていくのは難しいと思います」。「この年代で世界のトップで戦っている選手が相手にいるので、そういう選手が日本からもどんどん出てきて、個として戦えるチームになれば、総合力は日本にもあると思うので、そこはつながっていくのかなと思います」。

一方で、個人としては攻撃の起点として斜めの縦パスを何本も通し、マッチアップしたアンヘル・オルティス（ベティス）との攻防でも強度、1対1で負けなかった。手応えの裏付けになっているのが、フランクフルトでの日常だ。「普段マッチアップしている選手が堂安（律）選手なので、彼から学ぶことが多いかなと思います」

A代表入りへの思いを問われると、「もちろん、それは自分のキャリアの中で常に考えています。ただ、選ばれた環境で自分ができることを日の丸のためにしっかりやるということが自分の役割だと思うので、それができればと思っています」と、まずは目の前の活動に集中する姿勢を示した。日本は17日、カイロでU−21エジプト代表と対戦する。

取材・文＝小澤一郎

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