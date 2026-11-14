







大谷翔平 最新情報

米大リーグ（MLB）の公式Xは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手が2026年のナショナル・リーグMVP投票で2位となったことを受け、特別なビジュアルを公開した。



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MLB公式は、大谷がMVP投票で2位となったことを伝えるとともに、今季の成績を紹介。打者として30本塁打、81打点、OPS.889、投手として85回2/3を投げて8勝2敗、防御率1.79を記録したことを取り上げた。



投稿に添えられた画像には、ドジャースのユニホームを着て雄たけびを上げる大谷の姿が描かれている。背景には富士山や大きな波、赤い太陽、鯉などがあしらわれ、浮世絵を思わせる和風のデザインに仕上がっている。



さらに、画像の右側には「大谷翔平」の文字を大きく配置。日本を象徴するモチーフと大谷の迫力ある姿を組み合わせた、印象的なビジュアルとなっている。



大谷は2023年から3年連続でMVPを受賞していたが、今季はシカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が初受賞。4年連続、通算5度目の受賞はならなかった。

































【実際の画像】大谷翔平が“浮世絵風”に大変身！ MLB公式が公開した特別ビジュアル



MLB公式Xより













Shohei Ohtani finishes 2nd in 2026 NL MVP voting:



30 HR

81 RBI

.889 OPS



85.2 IP

8-2

1.79 ERA https://t.co/pnpZlFEIhU

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【了】