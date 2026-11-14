オランダ代表は現地時間13日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節でギリシャ代表を7－0で下した。同試合でハットトリックを達成したMFタイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）が試合後、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して喜びの声を届けた。

ここまで2勝2分けと無敗を維持していたチーム同士の対戦は、序盤の6分、FWクリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル／サウジアラビア）のゴールでオランダ代表が先手を取る。続く12分には、MFヨエイ・フェールマン（ドルトムント／ドイツ）からのスルーパスで、ボックス内に走り込んだラインデルスが追加点を奪うと、19分、33分にも得点を重ね、前半45分間のみでハットトリックを達成。オランダ代表はその後3点を追加し、終わってみれば7－0の大勝となった。

試合後、ラインデルスは「本当に素晴らしい気分だよ。なんて言ったって、オランダ代表のエンブレムをつけて、ハットトリックをすることができた。この気持ちは格別だし、とても幸せさ」と心境を吐露する。「こうした勝利のため、（シャビ）新監督の下で練習を重ねてきた。今日は本当にうまくいったと思う」と、チームの勝利を喜ぶと、ゴールラッシュに繋がった一因にも言及した。

「僕だけでなく、時にはサイドバックやウイングの選手たちが果敢に相手の背後のスペースを狙っており、その姿勢が効いたと思う。多くの脅威を与えていたし、間違いなく、相手は対応に苦戦していた。僕らの立場からすると、すごく良い試合ができた」

UNL2026－27の準々決勝進出に王手をかけたオランダ代表は、現地時間16日に控えた最終節で、ドイツ代表のホームに乗り込む。

【ハイライト動画】オランダ、破壊力を示す7発ゴールラッシュ