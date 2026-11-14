







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで千葉ロッテマリーンズを退団した愛斗外野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



愛斗選手は花咲徳栄高から2015年ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入団。177センチ、92キロの右投右打の外野手だ。



プロ6年目の2021年は97試合に出場し、8本塁打、39打点をマーク。2022年は自己最多の121試合に出場し、打率.243、9本塁打、28打点を記録した。



2023年12月の現役ドラフトでロッテへ移籍したが、2024年は52試合、2025年は17試合の出場にとどまった。



今季は6月19日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初の満塁本塁打を放つなど、一軍で41試合に出場して打率.209、1本塁打、9打点を記録した。ファームでは35試合で打率.355、5本塁打、19打点をマークした。



ロッテは10月25日、愛斗選手と来季の契約を結ばないことを発表。一軍通算では461試合に出場し、打率.217、22本塁打、101打点を記録している。



西武時代には100試合以上に出場したシーズンもある29歳の外野手。トライアウトで持ち味をアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















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