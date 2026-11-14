







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで福岡ソフトバンクホークスを退団した田中怜利ハモンド投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



田中怜利ハモンドは帝京第五高を経て、2021年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。192センチ、86キロの右投右打で、長身から投げ込む力強いストレートを武器とする右腕だ。



高校入学後に本格的に投手へ転向し、素材の高さを評価されてプロ入り。育成選手として身体づくりや投球技術の向上に取り組み、支配下登録を目指してきた。



しかし、プロ入り後は支配下登録に届かず、5年間で二軍公式戦での登板機会もなかった。今季も育成選手としてプレーし、支配下昇格を目標に掲げていた。



ソフトバンクは10月6日、田中怜利ハモンドに来季の育成選手契約を締結しないことを通達。10月30日付で自由契約となり、5年間在籍した球団を離れることとなった。



それでも、22歳とまだ若く、最速151キロを計測するストレートなど高い身体能力を秘める。戦力外通告後も現役続行を希望しており、トライアウトで新天地を目指す。



プロ5年間でつかめなかった支配下登録を別のユニホームで実現するためにも、トライアウトで潜在能力をアピールできるか注目される。





















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