イングランド代表MFモーガン・ロジャーズが、チェルシーの同僚で親友でもあるMFコール・パーマーを擁護した。イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在24歳のパーマーはチェルシーの中心選手として活躍している一方で、ケガの問題もあり、FIFAワールドカップ2026のメンバーから外れると、9月・10月の活動でも招集されたものの、軽傷を理由に辞退していた。

このことから、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督から「アピールするチャンスを逃しすぎている」と苦言を呈されると、11月の活動に向けてはイングランド代表から個別でメディカルチェックが行われ、参加できる状態だったものの、最終的にトゥヘル監督は「我々には10番の役割をこなせる選手が十分に揃っている。前回の代表合宿に参加したメンバーをそのまま継続して起用することにした」と招集メンバーにパーマーを含めなかった。

この判断が話題となっているなか、12日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第5節のクロアチア代表戦で先制点を決めて、2－1での勝利に貢献したロジャーズは、チェルシーのチームメイトであり幼馴染でもあるパーマーがイングランド代表に対して献身的ではないのではないかという指摘に次のように反論した。

「彼はここにいたいと強く願っている。彼は招集されることを望んでいたし、これまでずっとそうしてきたように、国を代表してプレーしたいと思っている。昨年はケガに苦しみ、ピッチ上で本来の自分を100％発揮できていないと感じていた。だからこそ、彼はここにいたいと望んでいるし、最高の状態の自分でありたいと願っているんだ」

「しかし、彼は自分の体とも向き合わなければならない。10年、15年と長くプレーし続けるためには、コンディション管理が不可欠だ。より大きな目標のために、短期間のケアが必要なのであれば、そうすべきだし、周囲もそれを全面的にサポートする必要がある」

「今回の件はイングランド代表への思いや、代表でプレーしたくないといったこととは全く無関係だ。イングランド代表でプレーしたいと願っている選手に対して疑いの目を向けるなんて、本当にナンセンスだ。全くの嘘だよ」

「彼の表情を見れば、どれほどフットボールを愛しているか、どれほど心から楽しんでいるかが伝わってくるはずだ。だから、僕には（批判される理由が）全く理解できないし、彼自身も理解できていないはずだよ」