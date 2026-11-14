







読売ジャイアンツ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで読売ジャイアンツを退団した富田龍投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



富田投手は香川県出身。志度高、四国学院大を経て、2021年育成ドラフト8位で巨人に入団した。179センチ、85キロの左投左打の投手だ。



ルーキーイヤーの2022年はファームで5試合に登板。2年目の2023年は自己最多の25試合に登板して4勝0敗、防御率4.71を記録し、28回2/3を投げて30奪三振をマークした。



しかし、その後はファームでも登板機会が限られ、2024年は4試合で1勝0敗、防御率2.25、2025年は8試合で防御率3.86だった。



プロ5年目の今季はファームで2試合に登板し、3回を無安打無失点に抑えたが、支配下登録には届かなかった。巨人は9月30日、富田投手と2027年シーズンの選手契約を結ばないことを発表。5年間でファーム通算44試合に登板したが、一軍公式戦での登板はなかった。



育成選手として5年間、支配下登録を目指してきた27歳の左腕。トライアウトで持ち味をアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】