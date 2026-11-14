人気アニメ『進撃の巨人』全シーズン(Season1、Season2、Season3、The Final Season)の全話が、14日からTVerにて期間限定で順次無料配信される。

期間限定で順次公開

諫山創氏の同名漫画を原作とする『進撃の巨人』は、巨人が支配する世界を舞台に、人類と巨人の壮絶な戦いを描いたアニメ作品。

2013年4月にSeason1がスタートし、2017年4月にSeason2、2018年7月と2019年4月にSeason3、2020年12月からThe Final Seasonが放送された。2023年11月には完結編(後編)が放送され、約10年にわたるテレビアニメシリーズが完結した。

物語は、巨人の侵略を防ぐため、高さ50メートルの巨大な壁を築いて暮らす人類の世界から始まる。

壁の外に広がる未知の世界を夢見る少年エレン・イェーガー。しかし、超大型巨人の出現によって、それまで守られてきた平和が突如として崩れ去る。

エレン役を梶裕貴、ミカサ役を石川由依、アルミン役を井上麻里奈が担当。ジャン役の谷山紀章、アニ役の嶋村侑、サシャ役の小林ゆう、ライナー役の細谷佳正らも出演する。

今回のTVer配信では、Season1の第1話からThe Final Seasonの最終話まで、各シーズンのエピソードを期間限定で順次公開。すべて無料で視聴できる。

Season1は11月14日から、The Final Seasonは12月26日から

各シーズンの配信スケジュールは以下の通り。

■Season1

2026年11月14日(土)～12月9日(水)

第1話～第25話を順次配信

■Season2

2026年12月3日(木)～12月16日(水)

第1話～第12話を順次配信

■Season3

2026年12月10日(木)～2027年1月1日(金)

第1話～第22話を順次配信

■The Final Season

2026年12月26日(土)～2027年1月30日(土)

第1話～第35話を順次配信

配信スケジュールは予告なく変更となる場合がある。