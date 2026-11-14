「家帰るの怖くてですね」――。結婚記念日にアキレス腱を断裂し、松葉杖をついて帰宅した岡村隆史。玄関のドアを開けると、妻から思いがけない言葉を告げられたという。12日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村が2023年秋の出来事を振り返った。

岡村隆史

アキレス腱を断裂した10月10日、帰宅した岡村隆史を待っていたのは…

この日の放送で岡村は、2023年10月10日にアキレス腱を断裂した当時を回想。「無念のアキレス腱断裂というね」「完全なる断裂を致しまして」と切り出し、その後に控えていたラジオ番組の歌謡祭でも、急きょさまざまな変更が必要になったと振り返った。

当時53歳だった岡村にとって、初めて経験する大きなけが。しかも、その日は夫婦にとって大切な記念日でもあった。

「奇しくも10月10日、結婚記念日でございました」

けがをした足を固定し、松葉杖をついて自宅へ戻ることになった岡村。「ちょっと家ね、帰るのも怖かったけど」「家帰るの怖くてですね」と、当時の心境を明かした。妻には事前に何も伝えずに帰宅したといい、玄関のドアを開けた瞬間の様子を、身ぶりを交えるように説明する。

「松葉杖ついて足ぐるぐる巻きで、入った瞬間に『あ～あ!』って」

突然、松葉杖姿で現れた夫を見た妻。その口から飛び出したのは、岡村にとって忘れられない一言だった。

妻から告げられた「戦力外通告です!」 以前から受けていた助言も

「戦力外通告です!」

妻に明るくそう言われたという岡村は、「何もこう、手伝いできることもないっていうことなんで、戦力外通告ですっていうふうに」と説明した。実は、けがをする以前から妻に繰り返し伝えられていたことがあったという。

「体を動かすお仕事があるんやったら、日頃から体を動かしておいたほうがええよ」

ところが岡村は、それまで数々のダンスに挑戦してきた自負もあり、日常的な運動やストレッチの必要性をあまり感じていなかったそう。「俺はもういろんな、まあダンスもしてきた。いろんな人たちと踊ってきた」「ストレッチなんかせえへんねや。もうずっとこのスタイルでやってきて」と、当時の考えを打ち明けた。

「だからもうやる時にパッとやるねん」と思っていたものの、妻からは日頃から体を動かしたほうがいいと助言されていた。

そして、実際にアキレス腱を断裂してしまった岡村。「『だから、言うたよね?』と言われました……それも言い返すこともできず」と苦笑交じりに振り返り、「申し訳ないなあっていうのが2023年、秋でございます」と話した。

手術とリハビリを経て、再びダンスへ

その後、岡村は手術とリハビリに取り組んだ。

「まあ、あっという間にこう、筋肉ってなくなるねんなと思って」

体の変化を実感しながら、再び踊れる状態を目指して努力を重ねたという。こうした過程は、かつて出演していた『めちゃ×2イケてるッ!』の名物企画につながる新たなプロジェクトでも記録された。

岡村は「手術もし、リハビリもし。そこからダンス、踊るというところまで全部、まあ完全密着ドキュメンタリーなんで」と説明。2026年12月5日(18:30～23:10 ※一部地域除く)には、その模様を収めた『めちゃ×2メチャってるッ!』がフジテレビ系で放送されることも報告した。

結婚記念日に松葉杖姿で帰宅し、妻から「戦力外通告」を受けたあの日。岡村はそこからの長い道のりを、ラジオで改めて振り返っていた。