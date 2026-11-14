仕事で嫌なことがあると、友人に愚痴をこぼしたくなることもありますよね。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人に愚痴をこぼしたときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「仕事の愚痴に対して、年収が高い人はなんて返した?」

年収が高い友人とお酒を飲みながら、「仕事辞めてぇ」と愚痴を聞いてもらっていた主人公。すると、友人からある正論が返ってきて、「年収が高い人はやっぱりちがう……」と感じることに。

さて、友人はなんと言ってきたでしょうか?

① 「感情で動くからだよ。もっと論理的に考えな」

② 「もっと主体的に動いてみたら?」

③ 「独立すりゃいいじゃん」

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✅仕事の愚痴に対して、年収が高い人の考えは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ふるさと納税で旅行に行けるってことは……?

▶今回の答えは③ 「独立すりゃいいじゃん」 でした!

仕事の愚痴をこぼすときは、「それは疲れるね」と聞いてもらえるだけで、気が楽になることもあります。年収が高い友人の返答は、「ド正論なんだけど、そういうことじゃないんだよな」と思わず思ってしまいそうです。

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!