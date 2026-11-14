お笑いタレントのいとうあさこが、2日に配信されたTBS Podcast番組『はなさく生命 Presents バービーのI'm OK?』(毎週日曜5:00～)に出演。若い頃から生理痛に悩まされ、ロケ中にも深刻な出血に見舞われていた過去を明かした。

いとうあさこ

「休むことを知らなかった」いとうあさこ、若い頃から生理痛を我慢

この日の配信では、「誰もが通る更年期」をテーマに、バービーといとうがトークを展開。更年期に伴う体調の変化について話すなかで、いとうは「昔からそうなんだけど、例えば生理痛とかめちゃくちゃひどかったのね、若いとき」と切り出した。

当時は「病気じゃねえんだから」という風潮があったと振り返り、アルバイト先のレストランでも、ひどい腹痛を我慢しながら働いていたという。いとうによると、ケーキを保管する冷蔵庫の下から温風が出ていたため、腹痛がひどいときには「そこでケーキを取っているふりをして、しゃがんで温めるとか……」と、周囲に気づかれないように対処していたそう。

「休む(こと)を知らなかったから」と振り返ったいとうは、「だからわかんなくなっちゃったんだよね」と、長年の我慢によって、自分がどこまで耐えるべきなのか判断しづらくなっていたことを明かした。

また、婦人科で診察を受け、症状によっては手術も選択肢になると説明されたことがあったそう。その際、我慢できるのであれば閉経後のホルモン変化で症状が収まる可能性もあるため、様子を見るという選択肢を示されたそうで、「『我慢できたら』の線ってすごく難しくない?」と本音を吐露。バービーから「痛いと思ったらもういいんじゃないですか」と返されると、「そうなのよ。でも辛抱できるじゃん、みたいなさ(笑)」と苦笑し、「早くそういうスイッチを入れる癖がついてたらよかったのになって思ったりした」と語った。

ロケ中にズボンを買い替えたことも

さらに、いとうは「一時は流血騒ぎぐらいひどかった」と、出血が深刻だった時期についても告白。バービーが「でも全くその素振りがないですね」と驚くと、いとうは「そうでしょ。その状態でロケしてんだから」と、体調が悪い中でも仕事を続けていたことを明かした。

出血が続いていた際には、ロケの途中でズボンを購入して着替えたこともあったそうで、「途中で洋品店入ってズボン買って、急に衣装が変わる(こともあった)」と回顧した。

一方で、医療機関には定期的に通っているといい、「婦人科はめっちゃ診てもらってる」と説明。さらに、森三中の村上知子と毎年一緒に人間ドックを受けていることも明かし、検査後に弁当を食べたり、受診時期が近づくと声をかけ合ったりしているという。