サントリーの「金麦」が、2026年10月にビールとして生まれ変わった。新しい「金麦」をふるさと納税の返礼品で探してみると、群馬県千代田町にたどり着く。

実はこの町、サントリーのビール工場で最大の生産能力を持つ工場がある、知る人ぞ知る“ビールの町”なのだ。新「金麦」の誕生をきっかけに、千代田町とビールの意外な関係を探ってみた。

「新ジャンル」から「ビール」へ！ 「金麦」は中身も変わった

2007年の発売以来、家庭で気軽に楽しめる“第3のビール”として親しまれてきたサントリーの「金麦」。2026年10月、このおなじみのブランドに大きな変化があった。これまでの新ジャンル製法からビール製法に変更され、正式な「ビール」になったのだ。

10月6日には「金麦」「金麦〈糖質75％オフ〉」がビールとして新発売され、10月13日には新商品「金麦〈豊潤〉」も登場。

背景にあるのはご存じ、2026年10月に実施された酒税改正だ。ビールと発泡酒の酒税が一本化されたことを機に、サントリーは「金麦」のビール化に踏み切った。

もちろん、単に酒類の区分が変わったわけではない。そもそも日本の酒税法では、ビールと認められるには麦芽の使用比率が50％以上であることなど、一定の条件を満たす必要がある。

新「金麦」では、従来よりも麦芽比率を高め、原材料を一部変更。さらに原料の配合や発酵条件なども見直し、ビールとしての味わいに磨きをかけたそうだ。

新しい「金麦」は、麦芽の使用比率を高めたことで、麦のうまみと飲みごたえを強化しつつ、従来の特徴であるすっきりと澄んだ後味を維持。パッケージ記載のアルコール度数は5.5％で、ビールへの変更に伴い表示が変わったものの、実際のアルコール度数に変更はない。

「金麦〈糖質75％オフ〉」も、麦のうまみを強化しながら軽やかな後味を両立しているといい、アルコール度数は4％だ。

新商品の「金麦〈豊潤〉」は、より豊かなコクと飲みごたえを追求したラガービールという。

うまみ成分を豊富に含む「ダイヤモンド麦芽」を一部使用し、麦汁を2回煮出して麦の味わいを引き出す「ダブルデコクション製法」や、銅製の釜で麦汁を炊く「銅炊き仕込」を採用した。アルコール度数は6％と通常の「金麦」よりやや高く、コクのある味わいとすっきりした後味を両立している。

「金麦」をふるさと納税でたどると群馬県千代田町に？

年末も近づき、そんな新「金麦」をふるさと納税の返礼品として探してみると、意外な自治体の名前が出てくる。群馬県の千代田町だ。

千代田町は、利根川中流域の左岸に位置する水に恵まれた町だ。江戸時代には利根川を利用した水運の拠点として栄え、現在も豊かな水資源を背景に、農業や工業が発展している。

同町のふるさと納税サイトを見てみると、新「金麦」だけでなく、「ザ・プレミアム・モルツ」や「サントリー生ビール」、「パーフェクトサントリービール」など、サントリーのビール商品が並んでいる。

なぜ、千代田町にはこれほどサントリーのビールが揃っているのだろうか。

調べてみると、町内にはサントリーの巨大ビール工場があるという。サントリーの国内4つのビール工場のなかでも最大の生産能力を持ち、最も多くの品目を手がける重要な拠点だそうだ。

普段何気なく飲んでいるビールが、実は千代田町でつくられているかもしれない（特に関東圏）。そう考えると、この町とビールの関係が気になってくる。

年間約37万kLを生産！ サントリー最大級のビール工場

千代田町では、ビールになった新「金麦」をふるさと納税返礼品として受け付けている。例えば、新「金麦」の350ml缶24本入りは、寄附額1万2,500円（2026年11月5日、「さとふる」参照時）。「金麦〈糖質75％オフ〉」にも同様の24本入りがあり、ビール党にはうれしい複数ケースセットや定期便なども用意されている。

これらはいずれも町内のサントリー〈天然水のビール工場〉群馬で製造された商品。背景にあるのが、町を代表する製造拠点、サントリー〈天然水のビール工場〉群馬の存在だ。

同工場を含む、サントリーのビール工場を構える4つの地域では、同社のビールをはじめとする酒類がふるさと納税返礼品における主力カテゴリーの一つとなっている。

同工場が竣工したのは1982年4月20日。実は千代田町が町制を施行したのも同じ1982年で、4月1日のことだった。町が新たなスタートを切った年に、現在のビール生産を支える工場も誕生した、まさに“双子”のような関係といえる。

工場の敷地面積は約28万平方メートル、年間の生産能力は約37万kL。4つあるサントリーのビール工場のなかで、最大の生産能力を誇る。

製造しているのは、「金麦」をはじめ、「ザ・プレミアム・モルツ」「サントリー生ビール」「パーフェクトサントリービール」など、多彩なブランド。最も多くの品目を製造しながら、需要の変動にも柔軟に対応しているという。

実は瓶ビールの製造設備を持つ、サントリー唯一のビール工場でもある。サントリーの全国向け瓶ビールは、すべてこの群馬工場で製造されている。

サントリー〈天然水のビール工場〉群馬の茂木勝事務長によると、今回のビール化にあたって目指したのは、これまで大切にしてきた飲み飽きないおいしさを土台に、ビールとしての満足感を高めることだったという。

「『金麦』は飲みごたえを強化しつつも、日々の食卓に合う飲みやすさと麦のうまみを両立。『金麦〈糖質75％オフ〉』は、軽やかな後味はそのままに、より麦のうまみを感じられる味わいへ進化しました。『金麦〈豊潤〉』では、豊かなコク・飲みごたえと、日常的に楽しめる後口のキレを追求。季節ごとに味をととのえる「金麦」ならではのこだわりも引き継ぎ、日々の家時間にふさわしいビールとしてのおいしさに磨きをかけています。」（サントリー〈天然水のビール工場〉群馬の茂木勝事務長）。

町を支えるビール工場、新「金麦」に地元が寄せる期待

千代田町にとっても、町と共に育ってきたサントリー〈天然水のビール工場〉群馬は特別な存在だそうだ。千代田町役場の担当者に尋ねたところ、同工場は町の経済や雇用を支える「なくてはならない大切なパートナー」という答えが返ってきた。

利根川をはじめとする豊かな水資源を生かした大規模なものづくりの拠点として、地域社会の活性化に大きく貢献しており、千代田町の「顔ともいえる存在」と位置付けている。

今回の新「金麦」のビール化にも、町は大きな期待を寄せている。

「長年親しまれてきた『金麦』が、このたび“ビール”として生まれ変わるという歴史的なタイミングに、町内で製造された商品をお届けできることに大きな意義を感じています」（千代田町役場の担当者）。

今回話を聞いた町役場の担当者は、新「金麦」を通じて全国のビールファンや寄附者に千代田町の名前と魅力を知ってもらう機会にしたいと話す。

単に返礼品としてビールを届けるだけでなく、千代田町を長く応援してくれるファンを増やすことにもつなげたい考えだ。

ふるさと納税で返礼品を選ぶ際には、その商品がどこで、どのようにつくられているのかにも目を向けてみたい。いつものビールが、これまで知らなかった町に興味を持つきっかけになるかもしれない。