生まれつき体が弱いから、不調は仕方がない――。そう思って生理痛に耐えてきたトミヤマユキコさんは、20代後半でピルに出会い、体の快適さを求めてもよいことに気づきます。13人の書き手がそれぞれの「虚弱」についてつづった書籍『虚弱と歩く』(扶桑社)より、一部を抜粋してお届けします。

生理に「耐える」以外の選択肢がなかった

生理痛にもグラデーションがあり、痛みが強く出るタイプ、出血量が多いタイプなど、いろいろあるが、わたしの痛み&出血量の程度は「上の下」くらいだと思う。すごく痛いけど、失神するほどではなく、結構な量が出るけど、おむつタイプのナプキンを買うほどではない。

そんなわけで「上には上がいる」という謙虚な気持ちから、腹部にカイロを貼ったり、母親に足つぼを押してもらうなどして耐えていた。

生理に対して「耐える」以外の選択肢がなかった人生がガラリと変わったのは20代も後半になってからだ。

わたしの20代後半は、知人友人の間で「暗黒パチンカス時代」として知られている。大学院生をやっていたが論文がヘタクソすぎて大学に就職できる気がしなかったし、会社員として雇ってもらえるようなスキルや経験はゼロだった。ちなみにパチプロになれるほどパチンコがうまいわけでもなかった。つまり人生が完全に詰みそうになっていた。

ここで一念発起してパチンコをやめ、人生のリソースを執筆の仕事に全振りしなければいよいよヤバいと思った(気がつくのが遅い)。……で、仕事にちゃんと取り組みたいと思ったとき、真っ先にやったのは、婦人科でピルをもらうことだった。

それまで毎月1週間近くを犠牲にして、痛みよ去れと念じたり、猛烈な眠気に襲われたりしながら「無の時間」を過ごしてきたのを、なんとかしたかったからだ。

わたしが処方されたピルは、3週間服用して、1週間お休みする(そのときに生理っぽい出血がある)、というもので、最初の出血を見たときの感動はいまでも忘れられない。血がちょっぴりしか出ない。お腹もやんわり痛いだけときている。生理をこんなにも弱体化させる技術がこの世にはあるのか。すげえ。副作用の恐ろしさなど、秒で消し飛んだ。

身体がぐんぐんラクになると同時に、これまで「耐える」一辺倒の人生だったことを猛烈に後悔しはじめてもいた。おい、お前、人生は思ったより短いのに、一体なにをしていたんだ。ひたすら我慢したところで、なんの見返りもないだろうが。なぜこの状況を変えようとしなかったんだ。思考停止の大バカ野郎じゃねえか。心の中で、自分への罵倒が止まらなかった。

このときわかったのは、生まれついての虚弱だから仕方ないんだ、これが自分にとっての普通なんだ、嵐が来たら過ぎ去るまで待つしかないし、これが最速最短ルートなんだ、と思い込んでいた自分がいたということ。それは虚弱に生まれついたがゆえの呪いであった。

呪いはひとの判断力を鈍らせる。自分の不調について、調べることもせず、ただひたすら耐えている状況にも疑問を持たない(どころかこれがベストだと考える)のだから、呪いってやつは厄介だ。

体質的にピルの合わないひともいるが、少なくともわたしには合った。股から血が流れていても、バリバリ働ける。これはすごいことだ。

いまは年齢的な理由からピルを卒業して別の薬を飲んでいるため、痛みも出血もピル時代とは比べものにならないほど増えてしまった。この先、再びあの軽やかな身体を手に入れられるとすれば、それは閉経後か。期待して待ちたいが、その前に更年期障害という山場があるのがイヤすぎる。

まあ、それはともかく、ピルとの出会いによって、虚弱なりに身体の快適さを求めてよいことや、そのためには攻めの姿勢=服薬も必要であることを、わたしは遅まきながら学んだ。そして、隙あらば病院に行き薬を飲むタイプの人間になった。

言い換えれば、医学への帰依がはじまった。いや、依存かもしれない。それでもわたしは快適さを取ると決めた。虚弱となれ合わず、虚弱に抗っていく。

ここで、時計の針を一気に進めて、現在の話をする。

わたしはいまPPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)という病気と闘っている。簡単に説明すると「浮動性のめまいが慢性化しています」ということである。浮動性めまいはよく「足元がふわふわする、雲とかマットレスの上を歩いているようだ、頭がぼんやりする」と形容されるが、どうもしっくりこない。

わたしの場合、雲だのふわふわだのというファンシーな形容では物足りない。「脳みそがグニャグニャする」と言わせてほしい。視覚的な情報を脳が処理しきれなくなると「目ん玉から手ェ突っ込んで脳みそグニャグニャ言わせたろかい」状態になってしまうのだ。