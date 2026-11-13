







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは13日、岡城快生外野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



嶋村は高知商高、四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスを経て、2024年育成ドラフト2位で阪神に入団。プロ1年目の昨季はファームで58試合に出場し、打率.266、1本塁打、22打点を記録した。



プロ2年目の今季は3月11日に支配下選手契約を締結し、背番号も「128」から「85」に変更。4月16日の巨人戦で代打として一軍デビューを果たした。



5月12日のヤクルト戦では、7回2死一塁から代打で出場すると、左翼席へプロ初本塁打となる2ランを記録した。



最終的に今季は一軍30試合に出場し、41打数8安打、打率.195、1本塁打、5打点。一方、ファームでは48試合に出場し、打率.299、3本塁打、28打点をマークした。



育成から支配下登録を勝ち取り、一軍でプロ初本塁打も記録した23歳捕手。来季はさらなる出場機会の増加を目指したいところだ。

















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