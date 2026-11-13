







大谷翔平 最新情報

今オフのMLB移籍市場では、シカゴ・カブスからFAとなっている鈴木誠也外野手が目玉の一人として注目を集めている。既に様々な球団が移籍先候補に浮上している中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、同都市球団であるシカゴ・ホワイトソックスに獲得を勧めている。



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同メディアは「総合的に考えれば、鈴木はホワイトソックスの中軸に据えるには理想的な打者だろう。昨季は打率.270、出塁率.368、長打率.473、26本塁打、86打点を記録した。三振が多くなる傾向はあるものの、十分な出塁率を残し、得点を生み出してくれるのであれば、球団としても許容できるはずだ」と言及。



続けて、「最大の問題は、鈴木に球団史上初となる総額1億ドルの契約を提示する意思があるかどうかだ。多くのファンはおそらく、その巨額の資金をより若く、さらなる成長が期待できる選手に投じてほしいと考えているはずだ」と懸念に触れつつも、「獲得について、少なくとも問い合わせすらしないのは怠慢だ。優勝を争うチームには、打線に安定した成績を残せるベテランが必要だ」と記している。



仮にホワイトソックス加入となれば、村上宗隆内野手との共闘が大きな話題となることは確実だが、果たして球団が獲得に動くことはあるのだろうか。











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