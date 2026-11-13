「今は来年に向けての体づくりと、スライダーがあまり安定してストライクができてなかったので、スライダーの取り組みをしています」

ロッテの育成・秋山正雲は、都城春季キャンプでは課題を持って取り組んでいる。

スライダーの精度に課題を挙げながらも、11月7日の侍ジャパンとの練習試合に4－10の8回に登板し、先頭のチームメイトの西川史礁（ロッテ）を初球の142キロストレートで右飛、続く山縣秀（日本ハム）を3ボール2ストライクから6球目のインコース143キロのストレートで見逃し三振、最後は度会隆輝（DeNA）を1ボール1ストライクから3球目のストレートで中飛に打ち取った。1回を打者3人に対し、わずか10球に抑えた。この投球が来季に繋がっていきそうなイメージはあるのだろうかーー。

「自信にはなりましたけど、今取り組んでいるスライダーとかは全然試合でストライクが取れなかったので、そこはまだまだやる必要がある部分だと思います」と話したように、侍ジャパンとの練習試合でスライダーを2球投げたがいずれもボールとなった。

秋山といえば、4月30日に『左アキレス腱断裂の縫合術』を行った種市篤暉がフォームについて話を聞いてきた若手に名前が挙がった投手。具体的にどんなことを聞いたのか訊くと、秋山は「僕でいうと軸足の左足の使い方というか、膝が潰れてしまうので、そこの話をしました」と、アドバイスをもらったという。

そして、このオフは「球団から球速も言われているので、体の大きさ、出力の面を向上させていきたいと思います」と意気込む。支配下復帰に向け、秋季練習だけでなく、シーズンオフの期間もしっかり課題に向き合っていく。

取材・文＝岩下雄太