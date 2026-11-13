「肘が落ちることがたくさんあるので、肘が落ちないようにいければなと思います」

ロッテの松川虎生はこの秋のテーマについてこのように語った。

プロ5年目の今季、3月27日の西武との開幕戦に『8番・捕手』でスタメン出場し、2安打2打点の活躍で開幕投手の毛利海大のプロ初勝利、サブロー監督の監督１勝目に大きく貢献した。特に春先は5月に月間打率.400、3打点、得点圏打率.500と勝負強い打撃を見せたが、6月以降は当たりが止まってしまった。

今季の打撃について「最初は良かったですけど、そこからなかなかまっすぐであったり変化球の見極めが自分のスイングができなかった」と課題を口にし、「自分のスイングを固めていける形ができればいいかなと思っています」と話した。

打撃では悔しい結果に終わった一方で、守備面では盗塁阻止率.333を記録。4月7日のオリックス戦では、5回に宗佑磨、6回に西川龍馬の盗塁を刺し、4月と8月は月間3度盗塁を刺した。

「盗塁阻止率は去年の秋から目指していたところ。これは一人だけではなくてピッチャーのクイックだったりすごく大事になってくる中で、共同作業として3割以上を出せたのは良かった。それ以上に来年は良い数字を残せるようにやっていければなと思います」と投手陣にも感謝した。

試合に出場するために松川は「バッティングと守備は盗塁阻止率というところと、それをやっていければなと思っているので、まずは守備を上手くいきながら、バッティングを頑張っていければなと思います」と打撃の向上、さらなる盗塁阻止率のアップを誓った。

「1年間一軍にいながら、今年以上の成績を残せて、チームに貢献できるように頑張りたいと思います」と決意を述べた。

取材・文＝岩下雄太