9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に今季限りで現役引退した石川雅規氏が出演し、プロ25年間の現役生活で大切にしてきた言葉について語った。

石川氏は「いろんな先輩方にご指導いただきましたけど」と前置きした上で、「古田さんに入団した時に言われた“怪我をしないこと”。怪我をすると大好きな野球ができない。あとはみんなから愛される選手になりなさいと、その2つの言葉がずっと心の中心にいましたね」と明かした。

同番組に出演した真中氏は「僕は先輩だから石川の後輩との接し方は直で見ていないんですけど、僕らこっち側に来ても色々石川からお世話になったとか、色んな話させてもらいましたという後輩が多いですよ。古田さんに言われたようなことを引き継いで、チームの後輩たちにうまくつないでいったと思います」と人間性を高く評価した。

同じく番組に出演した館山昌平氏は「1つ下の後輩に当たるんですけど、誰にも分け隔てなく接するところとか、キャプテンらしいというかリーダーなんだなと思いましたね。常にチームの中心で、話題の中心だったのが石川さんだったなと思いますね」と後輩目線で石川の凄さを口にした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』