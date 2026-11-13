







千葉ロッテマリーンズは、益田直也投手がプロ通算250セーブを達成した功績が認められ、千葉市から「千葉市長特別表彰 ホームタウン感動賞」を授与されることを発表した。









授与式は、11月22日にZOZOマリンスタジアムで開催する「MARINES FAN FEST 2026 supported by ビックカメラ」内で実施。



益田投手は、8月4日にZOZOマリンスタジアムで行われた試合でプロ野球通算250セーブを達成しました。これはプロ野球史上5人目の記録となる。



なお、千葉ロッテマリーンズでは、これまで2010年の日本一達成と、2018年の福浦和也選手(現千葉ロッテマリーンズ二軍監督)のプロ通算2,000本安打達成により、「千葉市長特別表彰 ホームタウン感動賞」を受賞している。



また、2022年に完全試合を達成した佐々木朗希投手(現ロサンゼルス・ドジャース)、松川虎生捕手も「新時代・ホームタウン感動賞」を受賞した。



【授与式概要】

日時：11月22日（日）11:50～11:55頃。場所：ZOZOマリンスタジアム

表彰名：千葉市長特別表彰 ホームタウン感動賞

表彰理由：プロ通算250セーブ達成。内容：千葉市長挨拶、表彰状授与、記念品贈呈、記念撮影



※「MARINES FAN FEST 2026 supported by ビックカメラ」イベント内で実施します。



時間は当日の進行により前後する場合があります。また、雨天決行、荒天中止となります。











































【拡大写真】ガッツポーズを決める益田直也投手





[caption id="attachment_301639" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】