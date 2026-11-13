セ・リーグ3連覇を目指す阪神は、三冠王に輝いた佐藤輝明がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指しているが、来季に向けて明るい材料もある。

FA権を取得していた岩崎優、木浪聖也、熊谷敬宥、伏見寅威がFA権を行使せず残留を表明し、9日に梅野隆太郎もFA権を行使せずに残留することを球団から発表された。得点源であるポイントゲッターの佐藤輝明のメジャー挑戦はチームにとって大きな痛手だが、既存戦力の流出を最小限にとどめることができたのはプラス。

仮にFA組がFA権を行使していれば、移籍した場合も想定して穴埋めも考えなければならなかった中で、来季に向けて課題は“打てる選手”と明確になった。チーム加入後、打てる、打てないは別にして、補強ポイントが分かっているのは大きい。レギュラーと控えの差がDeNAとのCSファイナルステージで露呈されたが、課題を補強で埋めながら、若手、中堅が競争の中でガチッとポジションを掴めれば、なお良い。

立石正広、前川右京、高寺望夢といったレギュラー候補と呼ばれてきた選手に加え、ドラフト1位指名した榊原七斗外野手がレギュラー陣を脅かす存在になれば、選手層にも厚みが出る。

投手陣も春先、昨季のリーグ制覇を支えた石井大智の故障、及川雅貴の不調などあったが、工藤泰成、木下里都が勝利の方程式の一角を担いリーグ連覇に貢献した例もある。投手に比べて時間がかかると言われる野手陣だが、レギュラー陣が固定されており、その中でも1人レギュラーを掴む選手が出てくるだけで、チームにとっては大きい。