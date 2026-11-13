「ただ取り戻しただけだ」ドジャース・佐々木朗希がまたも酷評された！？…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、スプリングトレーニングから調子の上がらない投球が続いていた。シーズン終盤には調子を取り戻し、アンドリュー・フリードマン編成本部長もその姿を称賛していたが、まだ佐々木には厳しい評価もあるようだ。米メディア『ロト・グラフ』のマイク・ポドホーザー記者が11月10日（日本時間11日）に言及した。



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今季の佐々木は、直球の球速が前年より上昇し、シーズン途中もその水準を維持したことが高く評価されている。球威だけでなく制球指標も改善しており、来季のさらなる飛躍を期待できる可能性がある。



実際に、昨季の直球の平均球速は96.1マイル（約154.6キロ）だったが、今季序盤は97.6マイル（約157キロ）まで上昇。その後はさらに97.9マイル（約157.5キロ）まで伸ばした。



序盤に球速を上げた11投手のうち、シーズン後半にさらに球速を上げたのは3人のみで、佐々木はその1人に含まれている。さらに球速だけでなく、制球力も向上したことで、投球全体の質が一段階上がったと評価された。



本来の力を発揮したように見える佐々木だが、ポドホーザー氏は「彼は序盤から球速の向上を見せ、その後もシーズン終盤にかけてさらに球速を上げた。しかし、これは球速を向上させたという通常のケースではなく、むしろNPB時代に示していた球速をただ取り戻しただけだ」と言及した。



昨季に引き続き、今季もポストシーズンの先発ローテーションを掴むことができなかった佐々木。しかし、シーズン終盤に好投を見せたことには変わりないため、来季こそは年間を通じて先発として稼働する姿を見せてほしい。











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