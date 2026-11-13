オリックスの曽谷龍平投手が、トミー・ジョン（TJ）手術からの復活を目指し、明るい表情でリハビリを続けている。

「オペをしたことへの後悔は全くありません。TJ手術をやったから、もう何も心配いらんくらいの野球人生を送れるっていうのが僕の中にはあります」。大阪・舞洲の球団施設で曽谷が前を見据えた。

奈良県斑鳩町出身。明桜高（秋田）、白鷗大から2022年ドラフト1位でオリックスに入団。左腕から繰り出す150キロ近いストレートとジェットコースターのように変化の大きいスライダーで打者を翻弄、1年目から先発7試合を含む10試合に登板した。2年目に7勝を挙げ、3年目には21試合に登板し自己最多の8勝（8敗）を記録した。

4年目の今季は侍JAPANに選出され、シーズン前にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場、台湾戦で初登板し1イニングを3者凡退でチームの勝利に貢献した。しかし、シーズンではひじの痛みに苦しんだ。6月10日のヤクルト戦でひじの違和感を訴え、8月8日のロッテ戦で戦列復帰したが9月17日のソフトバンク戦で緊急降板。14試合で5勝8敗にとどまり、10月23日にTJ手術を受けた。開幕前に山下舜平大投手、シーズン入り後に宮城大弥投手が戦列を離れいずれもTJ手術を受けるなど、苦しい投手事情の中で、万全な状態に回復するまでに無理を重ねたこともあったのだろう。主戦投手としての強い自覚と責任感がマウンドに登る原動力になったが、その代償も大きいものだった。

「いずれ経験することにはなるかなとは思っていましたが、自分と医師の判断になった時、今後のことしか考えませんでしたから、受け入れることができました。上がるイメージしかありません」。チームの勝利のために振った腕に後悔はない。

そんな曽谷を支える一人が、明桜高時代の同級生でロッテの主砲・山口航輝選手だ。右のエース山口とともにチームを甲子園に導いた高校時代。ライバルでありながら、山口が「一番仲の良かったチームメート」と曽谷の名前を挙げるほどの盟友だ。山口は2018年ドラフト4位でロッテに入団。打者に専念し、4年目に1試合3本塁打を放つなど頭角を現し、2024年の開幕戦では「4番」に座った。今季は、38本塁打を放ち侍JAPANの「4番」にも抜擢され、練習試合の広島戦や「ラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の初戦台湾戦でも「4番」で安打を放った。

侍JAPANの山口から教えられたことがあるという。「練習試合を観ていたんですが、堂々としているんです。テレビの画面を通して表情もそうですし、立ち居振る舞いも。いい選手って『オレを見てくれ』というのがあります。」。翻って自分はどうだったのか。「映像で確認しても、今年は不安そうに投げている自分が結構いたんです。引いていたところがありました。やっぱり、そこが僕に欠けていたのかなと気付かされました。よく考えたら、大学の時はドラフトもありますからそういう感じで投げていたんです」。ひじへの不安も表情に表れていたのだろう。切磋琢磨し互いを高め合った山口から、テレビを通して教えてもらった「闘うハート」の大切さ。投げることができない今だからこそ、心に刻むことができた。

もう一人は、妻の存在だ。奈良県出身で同い年。2025年12月に結婚を発表した。「結果が出ない時にも、いつも明るく応援して支えてくれた太陽のような人」は、TJ手術の決断も「一緒にサポートしていくから安心して」と背中を押してくれた。「言葉でも行動でも、一緒にいてくれる人がいてよかったと思います。1日でも早く勝つ姿を見せたい。より一層、奥さんのために頑張ろうと思います」。今の楽しみは、ご飯を食べることだという。「何を作ってくれてもおいしいんです。全部、うまいんで一番がないんです」と曽谷。

復帰は2年後のシーズン。「初動負荷をやって体幹を強化し、可動域も広げたい。今までやってなかったことをやってみたいんです。地道にやっていきます。不安なくクリアな状態で（2年後の）キャンプを迎えたいですね」。心身ともに新たな姿で戦列復帰してみせる。

取材・文＝北野正樹