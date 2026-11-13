

2024年育成ドラフト3位で八戸工大一高からDeNAに入団した左腕・金渕光希。プロ2年目を迎えた2026年シーズン、20歳になった若きサウスポーはファームのマウンドで確かな飛躍の跡を残した。



今季のファーム公式戦成績は、18試合に登板して6勝4敗、防御率3.57。投球回は58イニングを数え、奪三振37、被本塁打はわずか1本という安定感を示した。1年目の昨季は5試合、6イニングの登板にとどまったことを考えれば、先発ローテーションの一角としてマウンドに立ち続けた経験は、本人にとっても大きな財産となった。



「去年はいつ投げるかわからなかったですが、今年は先発として調整期間が多く、自分の時間がすごく多かった。とりあえず怪我をしないように、1年間先発で投げられることを目標にしていました」

◆ 自信となった初完封

シーズン前半戦は苦しむ時期もあったが、暑くなるとともに調子も上向いた。7月21日の阪神戦では9回102球を投げて被安打4、奪三振5、無失点の快投を見せ、自身初となる完封勝利を飾った。



実はこの試合、6回頃までの予定だったというが、マウンドに送り出す入来祐作二軍投手コーチから「最後まで行くぞ」と背中を押された。本人も5回終了時点で「もしかしたら最後まであるんじゃないか」と意識しながら腕を振り続け、8回無死一、二塁のピンチでは三塁への併殺打を奪うなど、要所を締めてスコアボードに「0」を並べ切った。



「打たれても、ランナーを出してもゲッツーが取れたり、要所要所で抑えられたのがよかったです。三振をバンバン取っていくというよりは、打たせて取って長いイニングを投げられる理想の投球でした」

この完封勝利を境に投球はさらに安定感を増し、8月から9月にかけては3つ白星を積み重ね、いい形でシーズンを終えた。

◆ 森原の助言と「股関節」への意識



後半戦の快進撃を支えたのは、自身の体と向き合い続けた地道な取り組みだった。オフから下半身を中心とした筋力トレーニングに取り組みつつ、シーズン中も疑問があればコーチ陣に積極的に相談。さらに、先輩である森原康平から股関節の使い方を教わったことが大きなヒントになったという。



「もともと股関節を使う動きが苦手だったんですが、そこを重点的に教えてもらいました。効率よく力を伝えるというか、力感なく強い球を投げられる感覚を得られるようになって、勝てる試合が増えてきました」



また、投球の軸となったのはストレートとチェンジアップのコンビネーションだ。完封した阪神戦でも効果的に機能したチェンジアップについて、金渕は「自分ではスライダー系の方が得意だと思っていたけれど、投げてみたらチェンジアップの方が精度が高かった。今は一番自信がある球種です」と手応えを語る。

◆ 入来二軍投手コーチ「コツコツできる」



こうした金渕の向上心について、同じ左腕の先輩である石田健大は「自分からよく聞きに来ますよ。しかも『ここをこうしたいので教えて欲しい』と具体的に聞いてこられるので、こちらもアドバイスがしやすいです。こういう子は伸びると思います」と高く評価している。



また、入来祐作二軍投手コーチも、日頃から金渕を間近で見守る中でその取り組みをこう見つめている。



「左というアドバンテージとピッチングの技術はもちろんですが、金渕の1番いいところは『コツコツと続けられること』ですね。プロ野球選手は職人ですから」



入来コーチは、選手たちがデータや周囲の助言を自分のものにするための準備について力を込める。

「勝負事ってどうやっても心が動くことなので、普段からどういうふうな日々の過ごし方だったり、野球に対する取り組み方、この1球に対するいろんな思いだったり、そういったものをうまく掛け合わせながらやっていくことが大事です」



金渕自身も「自分の感覚も信じてますけど、入来さんや加賀(繁)さんといった経験を積まれたコーチたちがアドバイスしてくださったら、僕もそれを信じて続ける。いろんな練習をずっとコツコツできたなというのは、自分でも感じます」と語る。入来コーチから「ちゃんと見てくれてる、気にしてくれてることは嬉しいですね」と熱意を感じ取った若武者は、その信頼に応えるように“今やるべきことをちゃんと積み重ねる”という姿勢をこれからも貫いていく。

◆ 3年目に狙う支配下登録と一軍のマウンド

手応えをつかんだ2年目を終え、次に見据えるのは当然、支配下登録。理想の投手像には、チームの絶対的左腕エース・東克樹の名を挙げる。



「タイプは違いますが、やっぱり低めに集める制球力で勝負していきたいです」



一方で、来季に向けて取り組むべき明確な課題も見えている。それが、変化球の精度向上とさらなる出力のアップを掲げる。



「まだ体の苦手な動きだったり、出力にも課題があるので、もう一度投球動作のレベルを上げていきたいです。変化球も、ストレートと比べて腕の振りがゆるくなってしまうところがあるので、思い切り腕を振っていく中でしっかり操れるようになりたい」



ストレートも「去年よりは出るようになったけれど、もっと球速を出していきたい」と貪欲に上を目指す。



ファームで完封の味を知り、先輩やコーチ陣からの教えを胸に一歩ずつ歩みを進める背番号103。自ら学び、コツコツと積み上げた努力の結晶を武器に、育成3年目の2027年、横浜のマウンドへと駆け上がる。



取材・文 / 萩原孝弘