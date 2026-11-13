



オーストラリア代表メンバー一覧｜28選手・背番号・所属・監督【ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026】



「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場するオーストラリア代表の登録選手を紹介。2026年11月11日付の最終ロースターをもとに、背番号、選手名の読み方、守備位置、投打、身長・体重、所属チーム、生年月日を掲載する。監督・コーチおよび予選の日程もまとめた。

ASIA PROFESSIONAL BASEBALL CHAMPIONSHIP 2026FINAL ROSTER / AUSTRALIAオーストラリア代表 メンバー一覧

登録28選手と監督・コーチを掲載。2026年11月11日版の最終登録資料に基づく。

代表オーストラリア登録選手28人監督デービッド・ニルソン大会期間11月12日～15日選手構成：投手 16人 ／ 捕手 2人 ／ 内野手 8人 ／ 外野手 2人POSITION BREAKDOWNポジション別の登録人数投手16 人捕手2 人内野手8 人外野手2 人PLAYER ROSTERオーストラリア代表の登録選手一覧（28人）

背番号・名前（日本語／読み方／アルファベット）・ポジション・投打・体格・所属チーム・生年月日

背番号選手名・読み方守備位置投打身長・体重所属球団・チーム生年月日投手 16人ジョーダン・パワー OAJordan Power投手右投右打185cm / 85kgPerth Heat1998年9月26日コスケイ・パーティントンホープス Koskei Partington-Hopes投手右投右打185cm / 92kgPerth Heat2003年1月22日15ルーベンス・ロメロ Rubens Romero投手右投右打193cm / 74kgToronto Blue Jays2007年4月4日19ルーク・クルコフスキー Luke Krkovski投手左投左打196cm / 89kgBrisbane Bandits2002年9月5日20エーダン・トーピー Aidan Torpey投手右投右打190cm / 99kgSydney Blue Sox2001年6月25日23マット・ビーティー OAMatt Beattie投手右投右打190cm / 102kgBrisbane Bandits1999年1月5日26ケイ・ハンプトン Ky Hampton投手右投右打185cm / 69kgAdelaide Giants2000年4月10日27ジャクソン・グラウンズ Jackson Grounds投手右投右打185cm / 86kgBrisbane Bandits2004年7月13日30リアム・ドーラン Liam Doolan投手右投右打196cm / 104kgSydney Blue Sox1998年10月11日36アダム・ベーツ Adam Bates投手右投右打185cm / 74kgBoston Red Sox2005年8月8日39ベン・ウォルムズリー Ben Walmsley投手左投左打178cm / 91kgBrisbane Bandits2004年2月12日41ジョシュア・ビショップ Joshua Bishopp投手右投右打185cm / 95kgSydney Blue Sox2001年10月3日46キエレン・ホール Kieren Hall投手右投右打183cm / 87kgPerth Heat2001年5月10日51コナー・マイルズ Conor Myles投手左投左打193cm / 97kgMelbourne Aces / Ind League2001年6月14日54ブロディ・クーパーバサラキス Brodie Cooper-Vassalakis投手右投右打180cm / 88kgBrisbane Bandits2000年12月5日65クーパー・モーガン Cooper Morgan投手左投左打183cm / 81kgAdelaide Giants2001年11月8日捕手 2人10アレックス・ホール OAAlex Hall捕手右投両打178cm / 92kgPerth Heat1999年8月6日11ザック・スキナー Zak Skinner捕手右投右打175cm / 90kgMelbourne Aces / Ind League2001年11月8日内野手 8人ジェイリン・レイ Jaylin Rae内野手右投右打175cm / 77kgSydney Blue Sox2001年5月15日バイロン・アームストロング Byron Armstrong内野手右投右打183cm / 79kgPerth Heat2001年1月23日ジョー・スティーブンズ Jo Stevens内野手右投右打188cm / 95kgSydney Blue Sox2001年4月9日ジェイデン・キム Jayden Kim内野手右投右打180cm / 77kgPittsburgh Pirates2006年2月8日16ブレント・アイアデール Brent Iredale内野手右投右打185cm / 90kgPittsburgh Pirates2003年12月7日17ブレーク・キャビル Blake Cavill内野手右投左打185cm / 107kgSydney Blue Sox2002年4月5日18アレックス・スケプトン Alex Skepton内野手右投右打183cm / 89kgBrisbane Bandits2001年5月10日25クレイトン・キャンベル Clayton Campbell内野手右投右打185cm / 94kgDetroit Tigers2003年9月11日外野手 2人マックス・ダーリントン Max Durrington外野手右投左打175cm / 74kgAthletics2007年2月13日34クリス・バーク Chris Burke外野手右投左打178cm / 81kgMelbourne Aces / Ind League2001年8月16日※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。投打は「投げ方・打ち方」の順。※身長・体重・生年月日・所属は提供された最終ロースターの記載に基づきます。OA はオーバーエイジ枠。

オーストラリア代表は投手16人、捕手2人、内野手8人、外野手2人を登録した。選手名は日本語の読み方と英字表記を併記し、所属チームも確認できるようにした。

MANAGER & COACHING STAFFオーストラリア代表の監督・コーチ

監督とコーチ、計5人を掲載

背番号役職監督・コーチ名所属14監督デービッド・ニルソンDavid NilssonTeam Australia21コーチジョシュ・トールズJosh TolsTeam Australia33コーチジム・ベネットJim BennettTeam Australia12コーチダミアン・シャナハンDamian ShanahanTeam Australiaコーチアンドルー・カイルAndrew KyleTeam Australia

監督はデービッド・ニルソン。監督・コーチの役職および背番号は最終ロースターに基づく。

GROUP STAGE SCHEDULEオーストラリア代表の試合日程（予選）

2026年11月12日～14日／東京ドーム。開始時刻は日本時間

試合日開始対戦カード11月12日（木）12:00韓国vsオーストラリア11月13日（金）12:00オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ11月14日（土）12:00オーストラリアvs日本※11月15日（日）は11:00から3位決定戦、19:00から決勝戦を実施。対戦カードは予選結果によって決まります。関連リンク

出典：2026年11月11日付の大会最終ロースター、侍ジャパン公式サイト。日程は大会公式発表に基づきます。

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