オーストラリア代表メンバー一覧｜28選手・背番号・所属・監督【ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026】
「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場するオーストラリア代表の登録選手を紹介。2026年11月11日付の最終ロースターをもとに、背番号、選手名の読み方、守備位置、投打、身長・体重、所属チーム、生年月日を掲載する。監督・コーチおよび予選の日程もまとめた。
ASIA PROFESSIONAL BASEBALL CHAMPIONSHIP 2026
FINAL ROSTER / AUSTRALIA
オーストラリア代表 メンバー一覧
登録28選手と監督・コーチを掲載。2026年11月11日版の最終登録資料に基づく。
代表オーストラリア
登録選手28人
監督デービッド・ニルソン
大会期間11月12日～15日
選手構成：投手 16人 ／ 捕手 2人 ／ 内野手 8人 ／ 外野手 2人
POSITION BREAKDOWN
ポジション別の登録人数
投手16 人
捕手2 人
内野手8 人
外野手2 人
PLAYER ROSTER
オーストラリア代表の登録選手一覧（28人）
背番号・名前（日本語／読み方／アルファベット）・ポジション・投打・体格・所属チーム・生年月日
背番号選手名・読み方守備位置投打身長・体重所属球団・チーム生年月日
投手 16人
8
ジョーダン・パワー OAJordan Power
投手
右投右打
185cm / 85kg
Perth Heat
1998年9月26日
9
コスケイ・パーティントンホープス Koskei Partington-Hopes
投手
右投右打
185cm / 92kg
Perth Heat
2003年1月22日
15
ルーベンス・ロメロ Rubens Romero
投手
右投右打
193cm / 74kg
Toronto Blue Jays
2007年4月4日
19
ルーク・クルコフスキー Luke Krkovski
投手
左投左打
196cm / 89kg
Brisbane Bandits
2002年9月5日
20
エーダン・トーピー Aidan Torpey
投手
右投右打
190cm / 99kg
Sydney Blue Sox
2001年6月25日
23
マット・ビーティー OAMatt Beattie
投手
右投右打
190cm / 102kg
Brisbane Bandits
1999年1月5日
26
ケイ・ハンプトン Ky Hampton
投手
右投右打
185cm / 69kg
Adelaide Giants
2000年4月10日
27
ジャクソン・グラウンズ Jackson Grounds
投手
右投右打
185cm / 86kg
Brisbane Bandits
2004年7月13日
30
リアム・ドーラン Liam Doolan
投手
右投右打
196cm / 104kg
Sydney Blue Sox
1998年10月11日
36
アダム・ベーツ Adam Bates
投手
右投右打
185cm / 74kg
Boston Red Sox
2005年8月8日
39
ベン・ウォルムズリー Ben Walmsley
投手
左投左打
178cm / 91kg
Brisbane Bandits
2004年2月12日
41
ジョシュア・ビショップ Joshua Bishopp
投手
右投右打
185cm / 95kg
Sydney Blue Sox
2001年10月3日
46
キエレン・ホール Kieren Hall
投手
右投右打
183cm / 87kg
Perth Heat
2001年5月10日
51
コナー・マイルズ Conor Myles
投手
左投左打
193cm / 97kg
Melbourne Aces / Ind League
2001年6月14日
54
ブロディ・クーパーバサラキス Brodie Cooper-Vassalakis
投手
右投右打
180cm / 88kg
Brisbane Bandits
2000年12月5日
65
クーパー・モーガン Cooper Morgan
投手
左投左打
183cm / 81kg
Adelaide Giants
2001年11月8日
捕手 2人
10
アレックス・ホール OAAlex Hall
捕手
右投両打
178cm / 92kg
Perth Heat
1999年8月6日
11
ザック・スキナー Zak Skinner
捕手
右投右打
175cm / 90kg
Melbourne Aces / Ind League
2001年11月8日
内野手 8人
1
ジェイリン・レイ Jaylin Rae
内野手
右投右打
175cm / 77kg
Sydney Blue Sox
2001年5月15日
2
バイロン・アームストロング Byron Armstrong
内野手
右投右打
183cm / 79kg
Perth Heat
2001年1月23日
3
ジョー・スティーブンズ Jo Stevens
内野手
右投右打
188cm / 95kg
Sydney Blue Sox
2001年4月9日
6
ジェイデン・キム Jayden Kim
内野手
右投右打
180cm / 77kg
Pittsburgh Pirates
2006年2月8日
16
ブレント・アイアデール Brent Iredale
内野手
右投右打
185cm / 90kg
Pittsburgh Pirates
2003年12月7日
17
ブレーク・キャビル Blake Cavill
内野手
右投左打
185cm / 107kg
Sydney Blue Sox
2002年4月5日
18
アレックス・スケプトン Alex Skepton
内野手
右投右打
183cm / 89kg
Brisbane Bandits
2001年5月10日
25
クレイトン・キャンベル Clayton Campbell
内野手
右投右打
185cm / 94kg
Detroit Tigers
2003年9月11日
外野手 2人
7
マックス・ダーリントン Max Durrington
外野手
右投左打
175cm / 74kg
Athletics
2007年2月13日
34
クリス・バーク Chris Burke
外野手
右投左打
178cm / 81kg
Melbourne Aces / Ind League
2001年8月16日
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。投打は「投げ方・打ち方」の順。
※身長・体重・生年月日・所属は提供された最終ロースターの記載に基づきます。OA はオーバーエイジ枠。
オーストラリア代表は投手16人、捕手2人、内野手8人、外野手2人を登録した。選手名は日本語の読み方と英字表記を併記し、所属チームも確認できるようにした。
MANAGER & COACHING STAFF
オーストラリア代表の監督・コーチ
監督とコーチ、計5人を掲載
背番号役職監督・コーチ名所属
14
監督
デービッド・ニルソンDavid Nilsson
Team Australia
21
コーチ
ジョシュ・トールズJosh Tols
Team Australia
33
コーチ
ジム・ベネットJim Bennett
Team Australia
12
コーチ
ダミアン・シャナハンDamian Shanahan
Team Australia
4
コーチ
アンドルー・カイルAndrew Kyle
Team Australia
監督はデービッド・ニルソン。監督・コーチの役職および背番号は最終ロースターに基づく。
GROUP STAGE SCHEDULE
オーストラリア代表の試合日程（予選）
2026年11月12日～14日／東京ドーム。開始時刻は日本時間
試合日開始対戦カード
11月12日（木）12:00韓国vsオーストラリア
11月13日（金）12:00オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ
11月14日（土）12:00オーストラリアvs日本
※11月15日（日）は11:00から3位決定戦、19:00から決勝戦を実施。対戦カードは予選結果によって決まります。
関連リンク
出典：2026年11月11日付の大会最終ロースター、侍ジャパン公式サイト。日程は大会公式発表に基づきます。
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能で「ベースボールチャンネル」を優先表示できます。最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記から。