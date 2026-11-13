TOKYO, JAPAN - NOVEMBER 11: (L-R) Manager Kao Chih-Kang of Chinese Taipei , Manager Tadahito Iguchi #66 of Samurai Japan , Manager Choi Won Ho of South Korea and Manager David Nilsson of Australia poses with the trophy during Practice Session at Tokyo Dome on November 11, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Yuichi Masuda - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)



オーストラリア代表メンバー一覧｜28選手・背番号・所属・監督【ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026】

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場するオーストラリア代表の登録選手を紹介。2026年11月11日付の最終ロースターをもとに、背番号、選手名の読み方、守備位置、投打、身長・体重、所属チーム、生年月日を掲載する。監督・コーチおよび予選の日程もまとめた。






ASIA PROFESSIONAL BASEBALL CHAMPIONSHIP 2026
FINAL ROSTER / AUSTRALIA
オーストラリア代表 メンバー一覧

登録28選手と監督・コーチを掲載。2026年11月11日版の最終登録資料に基づく。




代表オーストラリア
登録選手28人
監督デービッド・ニルソン
大会期間11月12日～15日
選手構成：投手 16人 ／ 捕手 2人 ／ 内野手 8人 ／ 外野手 2人




POSITION BREAKDOWN
ポジション別の登録人数


投手16 人

捕手2 人

内野手8 人

外野手2 人








PLAYER ROSTER
オーストラリア代表の登録選手一覧（28人）

背番号・名前（日本語／読み方／アルファベット）・ポジション・投打・体格・所属チーム・生年月日







背番号選手名・読み方守備位置投打身長・体重所属球団・チーム生年月日
投手 16人

8
ジョーダン・パワー OAJordan Power
投手
右投右打
185cm / 85kg
Perth Heat
1998年9月26日


9
コスケイ・パーティントンホープス Koskei Partington-Hopes
投手
右投右打
185cm / 92kg
Perth Heat
2003年1月22日


15
ルーベンス・ロメロ Rubens Romero
投手
右投右打
193cm / 74kg
Toronto Blue Jays
2007年4月4日


19
ルーク・クルコフスキー Luke Krkovski
投手
左投左打
196cm / 89kg
Brisbane Bandits
2002年9月5日


20
エーダン・トーピー Aidan Torpey
投手
右投右打
190cm / 99kg
Sydney Blue Sox
2001年6月25日


23
マット・ビーティー OAMatt Beattie
投手
右投右打
190cm / 102kg
Brisbane Bandits
1999年1月5日


26
ケイ・ハンプトン Ky Hampton
投手
右投右打
185cm / 69kg
Adelaide Giants
2000年4月10日


27
ジャクソン・グラウンズ Jackson Grounds
投手
右投右打
185cm / 86kg
Brisbane Bandits
2004年7月13日


30
リアム・ドーラン Liam Doolan
投手
右投右打
196cm / 104kg
Sydney Blue Sox
1998年10月11日


36
アダム・ベーツ Adam Bates
投手
右投右打
185cm / 74kg
Boston Red Sox
2005年8月8日


39
ベン・ウォルムズリー Ben Walmsley
投手
左投左打
178cm / 91kg
Brisbane Bandits
2004年2月12日


41
ジョシュア・ビショップ Joshua Bishopp
投手
右投右打
185cm / 95kg
Sydney Blue Sox
2001年10月3日


46
キエレン・ホール Kieren Hall
投手
右投右打
183cm / 87kg
Perth Heat
2001年5月10日


51
コナー・マイルズ Conor Myles
投手
左投左打
193cm / 97kg
Melbourne Aces / Ind League
2001年6月14日


54
ブロディ・クーパーバサラキス Brodie Cooper-Vassalakis
投手
右投右打
180cm / 88kg
Brisbane Bandits
2000年12月5日


65
クーパー・モーガン Cooper Morgan
投手
左投左打
183cm / 81kg
Adelaide Giants
2001年11月8日

捕手 2人

10
アレックス・ホール OAAlex Hall
捕手
右投両打
178cm / 92kg
Perth Heat
1999年8月6日


11
ザック・スキナー Zak Skinner
捕手
右投右打
175cm / 90kg
Melbourne Aces / Ind League
2001年11月8日

内野手 8人

1
ジェイリン・レイ Jaylin Rae
内野手
右投右打
175cm / 77kg
Sydney Blue Sox
2001年5月15日


2
バイロン・アームストロング Byron Armstrong
内野手
右投右打
183cm / 79kg
Perth Heat
2001年1月23日


3
ジョー・スティーブンズ Jo Stevens
内野手
右投右打
188cm / 95kg
Sydney Blue Sox
2001年4月9日


6
ジェイデン・キム Jayden Kim
内野手
右投右打
180cm / 77kg
Pittsburgh Pirates
2006年2月8日


16
ブレント・アイアデール Brent Iredale
内野手
右投右打
185cm / 90kg
Pittsburgh Pirates
2003年12月7日


17
ブレーク・キャビル Blake Cavill
内野手
右投左打
185cm / 107kg
Sydney Blue Sox
2002年4月5日


18
アレックス・スケプトン Alex Skepton
内野手
右投右打
183cm / 89kg
Brisbane Bandits
2001年5月10日


25
クレイトン・キャンベル Clayton Campbell
内野手
右投右打
185cm / 94kg
Detroit Tigers
2003年9月11日

外野手 2人

7
マックス・ダーリントン Max Durrington
外野手
右投左打
175cm / 74kg
Athletics
2007年2月13日


34
クリス・バーク Chris Burke
外野手
右投左打
178cm / 81kg
Melbourne Aces / Ind League
2001年8月16日



※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。投打は「投げ方・打ち方」の順。
※身長・体重・生年月日・所属は提供された最終ロースターの記載に基づきます。OA はオーバーエイジ枠。



オーストラリア代表は投手16人、捕手2人、内野手8人、外野手2人を登録した。選手名は日本語の読み方と英字表記を併記し、所属チームも確認できるようにした。








MANAGER & COACHING STAFF
オーストラリア代表の監督・コーチ

監督とコーチ、計5人を掲載







背番号役職監督・コーチ名所属
14
監督
デービッド・ニルソンDavid Nilsson
Team Australia


21
コーチ
ジョシュ・トールズJosh Tols
Team Australia


33
コーチ
ジム・ベネットJim Bennett
Team Australia


12
コーチ
ダミアン・シャナハンDamian Shanahan
Team Australia


4
コーチ
アンドルー・カイルAndrew Kyle
Team Australia






監督はデービッド・ニルソン。監督・コーチの役職および背番号は最終ロースターに基づく。








GROUP STAGE SCHEDULE
オーストラリア代表の試合日程（予選）

2026年11月12日～14日／東京ドーム。開始時刻は日本時間







試合日開始対戦カード
11月12日（木）12:00韓国vsオーストラリア
11月13日（金）12:00オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ
11月14日（土）12:00オーストラリアvs日本


※11月15日（日）は11:00から3位決定戦、19:00から決勝戦を実施。対戦カードは予選結果によって決まります。





関連リンク




出典：2026年11月11日付の大会最終ロースター、侍ジャパン公式サイト。日程は大会公式発表に基づきます。





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