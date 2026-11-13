『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が現地時間13日に行われ、シンガポール代表とパラグアイ代表が対戦した。

同大会にはシンガポール代表、パラグアイ代表に加え、日本代表とブラジル代表も参戦。13日にシンガポール代表とパラグアイ代表が対戦した。

試合は開始7分、左サイドからアレクサンドロ・マイダナがクロスを供給し、グスタボ・カバジェロが合わせ、パラグアイが先制する。対するシンガポールも30分、かつてジェフユナイテッド千葉などでもプレーし、2024年に同国へ帰化した仲村京雅のアシストからソン・ウィヨンがダイビングヘッドで押し込み、試合を振り出しに戻す。

1－1で迎えた45分、パラグアイは中央を崩すとマウリシオ・マガリャンイスが勝ち越しゴール。後半に入り、53分には再びカバジェロがヘディングシュートを沈め、リードを2点に広げる。

さらにパラグアイは82分、途中出場のフリオ・エンシソが追加点を決め、ここで勝負あり。パラグアイは一時同点に追いつかれたものの、勝利を手にしている。

次戦は17日に行われ、シンガポール代表はブラジル代表と、パラグアイ代表は日本代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

シンガポール代表 1－4 パラグアイ代表

【得点者】

0－1 7分 グスタボ・カバジェロ（パラグアイ代表）

1－1 30分 ソン・ウィヨン（シンガポール代表）

1－2 45分 マウリシオ・マガリャンイス（パラグアイ代表）

1－3 53分 グスタボ・カバジェロ（パラグアイ代表）

1－4 82分 フリオ・エンシソ（パラグアイ代表）

【ゴール動画】仲村京雅のアシストからシンガポールが同点



